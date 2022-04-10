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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Велес
КАМАЗ - Велес: обзор матча 10 апреля 2022
КАМАЗ
10.04.2022, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
1 : 3
Завершен
Велес
47'
Р. Аюкин (П)
57'
Г. Саркисян
65'
А. Галоян
76'
И. Воробьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Велес
80'
Замена
А. Самуэль
️️️️
В. Кабахидзе
76'
ГОЛ! 1:3!
И. Воробьев
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
Е. Воронин
71'
Замена
С. Морозов
️️️️
Н. Замалиев
71'
Желтая карточка
Н. Замалиев
67'
65'
ГОЛ! 1:2!
А. Галоян
64'
Замена
И. Логуа
️️️️
К. Кертанов
Замена
Р. Янушковский
️️️️
Д. Акоста
63'
Замена
В. Игнатенко
️️️️
А. Смирнов
60'
57'
ГОЛ! 1:1!
Г. Саркисян
Замена
М. Казимир
️️️️
Д. Лопатин
55'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Аюкин
47'
46'
Замена
Г. Саркисян
️️️️
Т. Джикия
46'
Замена
И. Воробьев
️️️️
Д. Ежков
Желтая карточка
Д. Лопатин
29'
27'
Желтая карточка
С. Абдуллахи
24'
Желтая карточка
М. Майга
19'
Замена
С. Абдуллахи
️️️️
Д. Михайленко
Желтая карточка
Р. Аюкин
17'
Желтая карточка
Е. Воронин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
17
Даниил Лопатин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
21
Артур Галоян
АП
18
Константин Кертанов
АП
10
Данила Ежков
ЦФ
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Денис Бушуев
КАМАЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
27
Олег Калугин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
27
Никита Кашаев
ЦП
11
Владислав Игнатенко
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
10
Роман Янушковский
ЦФ
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
4
Адений Самуэль
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
96
Александр Вульфов
ОП
95
Илья Воробьев
ПВ
99
Геворк Саркисян
ЦФ
4-3-1-2
71
Мамин
96
Смирнов
37
Потапов
91
Куликов
44
Садыков
7
Аюкин
13
Замалиев
6
Свежов
37
Воронин
17
Лопатин
27
Акоста
4-1-1-2-2
96
Кузнецов
34
Макеев
24
Коротков
2
Михайленко
35
Прищепа
8
Майга
18
Кабахидзе
21
Галоян
18
Кертанов
89
Джикия
10
Ежков
13
Замалиев
2
Морозов
2
Морозов
13
Замалиев
37
Воронин
42
Кириллов
42
Кириллов
37
Воронин
96
Смирнов
11
Игнатенко
11
Игнатенко
96
Смирнов
17
Лопатин
74
Казимир
74
Казимир
17
Лопатин
27
Акоста
10
Янушковский
10
Янушковский
27
Акоста
18
Кабахидзе
4
Самуэль
4
Самуэль
18
Кабахидзе
18
Кертанов
7
Логуа
7
Логуа
18
Кертанов
2
Михайленко
17
Абдуллахи
17
Абдуллахи
2
Михайленко
10
Ежков
95
Воробьев
95
Воробьев
10
Ежков
89
Джикия
99
Саркисян
99
Саркисян
89
Джикия
Остались в запасе
КАМАЗ
Велес
27
Олег Калугин
ЦП
27
Никита Кашаев
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
96
Руслан Мальцев
ОП
13
Петр Косаревский
ВР
96
Александр Вульфов
ОП
Главный тренер
Денис Бушуев
Остались в запасе
27
Олег Калугин
ЦП
27
Никита Кашаев
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
Остались в запасе
96
Руслан Мальцев
ОП
13
Петр Косаревский
ВР
96
Александр Вульфов
ОП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Денис Бушуев
Статистика матча КАМАЗ - Велес
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Сергей Каруненко (Воронеж)
Александр Чекалин (Воронеж)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
Стадион:
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