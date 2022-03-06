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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Енисей
Волгарь - Енисей: обзор матча 06 марта 2022
Волгарь
06.03.2022, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
2 : 3
Завершен
Енисей
47'
Е. Морозов
52'
И. Стефанович
10'
Н. Раздорских
12'
А. Окладников
72'
А. Зотов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - Енисей
90'
+1
Желтая карточка
В. Кичин
Красная карточка
А. Гилязетдинов
90'
86'
Желтая карточка
О. Ланин
Замена
К. Косарев
️️️️
А. Носов
86'
Замена
И. Ращеня
️️️️
А. Павлишин
77'
Замена
А. Баев
️️️️
Д. Лесников
77'
73'
Замена
А. Масловский
️️️️
П. Шакуро
72'
ГОЛ! 2:3!
А. Зотов
Замена
А. Юсупов
️️️️
И. Стефанович
65'
ГОЛ! 2:2!
И. Стефанович
52'
50'
Желтая карточка
И. Лапшов
ГОЛ! 1:2!
Е. Морозов
47'
46'
Замена
Е. Иванов
️️️️
А. Ломакин
32'
Желтая карточка
Х. Феррейра
12'
ГОЛ! 0:2!
А. Окладников
10'
ГОЛ! 0:1!
Н. Раздорских
Желтая карточка
А. Павлишин
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
8
Никита Капленко
ОП
7
Алексей Павлишин
ЦП
23
Илья Стефанович
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
21
Алексей Баев
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Енисей
31
Аркадий Желнин
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
27
Тимур Сахаров
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
8
Александр Канаплин
ЦФ
3-1-1-1-4
81
Смирнов
4
Локтионов
69
Козлов
85
Морозов
8
Капленко
7
Павлишин
24
Погосов
23
Стефанович
43
Гилязетдинов
17
Лесников
11
Носов
3-3-3-1
1
Опарин
42
Лапшов
90
Шакуро
33
Феррейра
22
Бевеев
64
Ланин
2
Кичин
21
Зотов
21
Раздорских
90
Ломакин
75
Окладников
7
Павлишин
4
Ращеня
4
Ращеня
7
Павлишин
17
Лесников
21
Баев
21
Баев
17
Лесников
23
Стефанович
10
Юсупов
10
Юсупов
23
Стефанович
11
Носов
22
Косарев
22
Косарев
11
Носов
90
Шакуро
33
Масловский
33
Масловский
90
Шакуро
90
Ломакин
8
Иванов
8
Иванов
90
Ломакин
Остались в запасе
Волгарь
Енисей
6
Никита Печенкин
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
1
Владислав Ямпольский
ВР
13
Александр Бутенко
ЦФ
31
Аркадий Желнин
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
27
Тимур Сахаров
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
19
Никита Глушков
ЛВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
6
Никита Печенкин
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
1
Владислав Ямпольский
ВР
13
Александр Бутенко
ЦФ
Остались в запасе
31
Аркадий Желнин
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
27
Тимур Сахаров
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
19
Никита Глушков
ЛВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Волгарь - Енисей
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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