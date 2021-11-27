Введите ваш ник на сайте

Торпедо - Волгарь

27.11.2021, Суббота, 14:00 мск Москва, стадион Спортгородок в Лужниках Россия. ФНЛ, 25 тур Торпедо - Волгарь
Россия. ФНЛ (2021/2022)
7 тур
21 августа, суббота 18:00 Волгарь 0:1 Торпедо
Россия. ФНЛ (2020/2021)
40 тур
2 мая, воскресенье 16:00 Торпедо 1:0 Волгарь
20 тур
7 ноября, суббота 15:00 Волгарь 3:2 Торпедо
Россия. ФНЛ (2012/2013)
28 тур
16 апреля, вторник 20:45 Волгарь 0:1 Торпедо
12 тур
17 сентября, понедельник 19:30 Торпедо 0:0 Волгарь
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 33 тур
14 октября, пятница 18:00 Волгарь 0:0 Торпедо
Второй этап, 13 тур
4 июня, суббота 16:00 Торпедо 0:0 Волгарь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Торпедо М 38 20 15 3 65:36 +29 75
2. Факел 38 23 5 10 60:33 +27 74
3. Оренбург 38 23 5 10 64:37 +27 74
4. СКА-Хабаровск 38 19 8 11 48:38 +10 65
5. Енисей 38 19 6 13 58:55 +3 63
6. Алания 38 17 9 12 75:53 +22 60
7. Спартак-2 38 18 4 16 48:55 -7 58
8. Нефтехимик 38 17 7 14 60:43 +17 58
9. Акрон 38 16 10 12 47:40 +7 58
10. Балтика 38 14 16 8 51:30 +21 58
11. Краснодар-2 38 15 8 15 45:45 0 53
12. Кубань 38 13 10 15 45:48 -3 49
13. Велес 38 14 6 18 45:48 -3 48
14. Томь 38 13 9 16 51:60 -9 48
15. Олимп-Долгопрудный 38 9 14 15 35:47 -12 41
16. Волгарь 38 10 9 19 30:43 -13 39
17. КАМАЗ 38 8 13 17 29:45 -16 37
18. Ротор 38 8 12 18 37:53 -16 36
19. Металлург Лп 38 9 6 23 31:70 -39 33
20. Текстильщик Ив 38 5 8 25 31:76 -45 23
...
  • Читайте нас: 