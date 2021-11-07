Введите ваш ник на сайте
Материалы

Алания - Торпедо

06.11.2021, Суббота, 17:00 мск Россия. ФНЛ, 21 тур Алания - Торпедо
Россия. ФНЛ (2021/2022)
3 тур
24 июля, суббота 17:00 Торпедо 3:1 Алания
Россия. ФНЛ (2020/2021)
37 тур
17 апреля, суббота 17:00 Алания 1:1 Торпедо
17 тур
24 октября, суббота 17:00 Торпедо 2:0 Алания
Россия. Первый дивизион 2008
37 тур
5 октября, воскресенье 17:30 Алания 1:2 Торпедо
17 тур
14 июня, суббота 17:00 Торпедо 2:2 Алания
Россия. Премьер-лига 2005
18 тур
31 июля, воскресенье 00:00 Алания 2:2 Торпедо
3 тур
2 апреля, суббота 00:00 Торпедо 3:0 Алания
Россия. Премьер-лига 2004
28 тур
30 октября, суббота 00:00 Торпедо 3:2 Алания
2 тур
20 марта, суббота 00:00 Алания 0:0 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2003
18 тур
26 июля, суббота 00:00 Алания 0:0 Торпедо
13 тур
18 июня, среда 00:00 Торпедо 2:0 Алания
Россия. Премьер-лига 2002
27 тур
26 октября, суббота 00:00 Торпедо 2:0 Алания
6 тур
6 апреля, суббота 00:00 Алания 1:1 Торпедо
Чемпионат России 2001
19 тур
28 июля, суббота 00:00 Алания 2:0 Торпедо
5 тур
14 апреля, суббота 00:00 Торпедо 0:1 Алания
Чемпионат России 2000
23 тур
27 августа, воскресенье 00:00 Алания 2:1 Торпедо
9 тур
17 мая, среда 00:00 Торпедо 2:0 Алания
Чемпионат России 1999
19 тур
4 августа, среда 00:00 Алания 6:1 Торпедо
5 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Алания
Чемпионат России 1998
22 тур
22 августа, суббота 00:00 Торпедо 2:0 Алания
7 тур
9 мая, суббота 00:00 Алания 0:2 Торпедо
Чемпионат России 1997
32 тур
18 октября, суббота 00:00 Алания 2:1 Торпедо
15 тур
25 июня, среда 00:00 Торпедо 2:1 Алания
Чемпионат России 1996
22 тур
11 августа, воскресенье 00:00 Торпедо 2:2 Алания
3 тур
16 марта, суббота 00:00 Алания 4:1 Торпедо
Чемпионат России 1995
24 тур
9 сентября, суббота 00:00 Алания 0:0 Торпедо
7 тур
20 мая, суббота 00:00 Торпедо 1:4 Алания
Чемпионат России 1994
25 тур
24 сентября, суббота 00:00 Алания 0:0 Торпедо
7 тур
17 апреля, воскресенье 00:00 Торпедо 2:2 Алания
Чемпионат России 1993
22 тур
24 июля, суббота 00:00 Торпедо 2:0 Алания
6 тур
7 апреля, среда 00:00 Алания 1:0 Торпедо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Торпедо М 38 20 15 3 65:36 +29 75
2. Факел 38 23 5 10 60:33 +27 74
3. Оренбург 38 23 5 10 64:37 +27 74
4. СКА-Хабаровск 38 19 8 11 48:38 +10 65
5. Енисей 38 19 6 13 58:55 +3 63
6. Алания 38 17 9 12 75:53 +22 60
7. Спартак-2 38 18 4 16 48:55 -7 58
8. Нефтехимик 38 17 7 14 60:43 +17 58
9. Акрон 38 16 10 12 47:40 +7 58
10. Балтика 38 14 16 8 51:30 +21 58
11. Краснодар-2 38 15 8 15 45:45 0 53
12. Кубань 38 13 10 15 45:48 -3 49
13. Велес 38 14 6 18 45:48 -3 48
14. Томь 38 13 9 16 51:60 -9 48
15. Олимп-Долгопрудный 38 9 14 15 35:47 -12 41
16. Волгарь 38 10 9 19 30:43 -13 39
17. КАМАЗ 38 8 13 17 29:45 -16 37
18. Ротор 38 8 12 18 37:53 -16 36
19. Металлург Лп 38 9 6 23 31:70 -39 33
20. Текстильщик Ив 38 5 8 25 31:76 -45 23
...
  • Читайте нас: 