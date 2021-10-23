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Ротор - Алания

23.10.2021, Суббота, 16:00 мск Россия. ФНЛ, 19 тур Ротор - Алания
Россия. Кубок (2019/2020)
1/32 финала
21 августа, среда 16:00 Алания 2:1 Ротор
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
16 тур
13 ноября, воскресенье 13:30 Ротор 1:0 Алания
2 тур
4 августа, четверг 17:00 Алания 1:0 Ротор
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 2
16 тур
6 ноября, четверг 14:00 Ротор 4:1 Алания
6 тур
7 сентября, воскресенье 17:00 Алания 2:2 Ротор
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
26 тур
30 октября, воскресенье 17:00 Ротор 3:0 Алания
10 тур
28 июня, вторник 00:00 Алания 0:3 Ротор
Россия. Премьер-лига 2004
25 тур
2 октября, суббота 00:00 Алания 1:1 Ротор
6 тур
11 апреля, воскресенье 00:00 Ротор 0:1 Алания
Россия. Премьер-лига 2003
28 тур
18 октября, суббота 00:00 Ротор 2:1 Алания
3 тур
6 апреля, воскресенье 00:00 Алания 1:0 Ротор
Россия. Премьер-лига 2002
30 тур
17 ноября, воскресенье 00:00 Алания 0:1 Ротор
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 Ротор 2:1 Алания
Чемпионат России 2001
27 тур
9 октября, вторник 00:00 Ротор 3:0 Алания
13 тур
16 июня, суббота 00:00 Алания 3:1 Ротор
Чемпионат России 2000
17 тур
15 июля, суббота 00:00 Алания 2:0 Ротор
3 тур
8 апреля, суббота 00:00 Ротор 2:1 Алания
Чемпионат России 1999
17 тур
21 июля, среда 00:00 Алания 3:0 Ротор
3 тур
17 апреля, суббота 00:00 Ротор 0:2 Алания
Чемпионат России 1998
23 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Алания 3:1 Ротор
8 тур
13 мая, среда 00:00 Ротор 1:1 Алания
Чемпионат России 1997
29 тур
26 сентября, пятница 00:00 Ротор 1:0 Алания
12 тур
31 мая, суббота 00:00 Алания 3:2 Ротор
Чемпионат России 1996
30 тур
2 октября, среда 00:00 Алания 3:2 Ротор
13 тур
18 мая, суббота 00:00 Ротор 3:0 Алания
Чемпионат России 1995
19 тур
5 августа, суббота 00:00 Ротор 1:1 Алания
10 тур
10 июня, суббота 00:00 Алания 3:2 Ротор
Чемпионат России 1994
24 тур
19 сентября, понедельник 00:00 Ротор 1:1 Алания
5 тур
2 апреля, суббота 00:00 Алания 1:0 Ротор
Чемпионат России 1993
23 тур
12 июня, суббота 00:00 Алания 2:0 Ротор
8 тур
21 апреля, среда 00:00 Ротор 1:0 Алания
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Торпедо М 38 20 15 3 65:36 +29 75
2. Факел 38 23 5 10 60:33 +27 74
3. Оренбург 38 23 5 10 64:37 +27 74
4. СКА-Хабаровск 38 19 8 11 48:38 +10 65
5. Енисей 38 19 6 13 58:55 +3 63
6. Алания 38 17 9 12 75:53 +22 60
7. Спартак-2 38 18 4 16 48:55 -7 58
8. Нефтехимик 38 17 7 14 60:43 +17 58
9. Акрон 38 16 10 12 47:40 +7 58
10. Балтика 38 14 16 8 51:30 +21 58
11. Краснодар-2 38 15 8 15 45:45 0 53
12. Кубань 38 13 10 15 45:48 -3 49
13. Велес 38 14 6 18 45:48 -3 48
14. Томь 38 13 9 16 51:60 -9 48
15. Олимп-Долгопрудный 38 9 14 15 35:47 -12 41
16. Волгарь 38 10 9 19 30:43 -13 39
17. КАМАЗ 38 8 13 17 29:45 -16 37
18. Ротор 38 8 12 18 37:53 -16 36
19. Металлург Лп 38 9 6 23 31:70 -39 33
20. Текстильщик Ив 38 5 8 25 31:76 -45 23
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