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Судьи
Главный судья:
Игорь Панин (Дмитров)

Волгарь - Факел

17.10.2021, Воскресенье, 15:00 мск Астрахань, стадион Центральный Россия. ФНЛ, 18 тур Волгарь - Факел
Россия. ФНЛ (2020/2021)
38 тур
24 апреля, суббота 16:00 Факел 1:1 Волгарь
18 тур
28 октября, среда 17:30 Волгарь 2:1 Факел
Россия. Кубок (2018/2019)
1/32 финала
22 августа, среда 18:00 Волгарь 0:0
(4:2)п		 Факел
Россия. ФНЛ (2017/2018)
38 тур
12 мая, суббота 14:00 Факел 2:1 Волгарь
1 тур
8 июля, суббота 18:00 Волгарь 0:0 Факел
Россия. ФНЛ (2016/2017)
38 тур
20 мая, суббота 18:00 Факел 0:1 Волгарь
1 тур
11 июля, понедельник 17:30 Волгарь 1:2 Факел
Россия. ФНЛ (2015/2016)
23 тур
25 ноября, среда 19:00 Факел 0:1 Волгарь
5 тур
3 августа, понедельник 20:00 Волгарь 2:1 Факел
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа B
Второй этап, 41 тур
7 апреля, суббота 16:00 Волгарь 2:1 Факел
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 31 тур
3 октября, понедельник 17:45 Факел 0:1 Волгарь
Второй этап, 11 тур
24 мая, вторник 19:00 Волгарь 2:0 Факел
Россия. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
20 сентября, вторник 18:00 Факел 2:0 Волгарь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Торпедо М 38 20 15 3 65:36 +29 75
2. Факел 38 23 5 10 60:33 +27 74
3. Оренбург 38 23 5 10 64:37 +27 74
4. СКА-Хабаровск 38 19 8 11 48:38 +10 65
5. Енисей 38 19 6 13 58:55 +3 63
6. Алания 38 17 9 12 75:53 +22 60
7. Спартак-2 38 18 4 16 48:55 -7 58
8. Нефтехимик 38 17 7 14 60:43 +17 58
9. Акрон 38 16 10 12 47:40 +7 58
10. Балтика 38 14 16 8 51:30 +21 58
11. Краснодар-2 38 15 8 15 45:45 0 53
12. Кубань 38 13 10 15 45:48 -3 49
13. Велес 38 14 6 18 45:48 -3 48
14. Томь 38 13 9 16 51:60 -9 48
15. Олимп-Долгопрудный 38 9 14 15 35:47 -12 41
16. Волгарь 38 10 9 19 30:43 -13 39
17. КАМАЗ 38 8 13 17 29:45 -16 37
18. Ротор 38 8 12 18 37:53 -16 36
19. Металлург Лп 38 9 6 23 31:70 -39 33
20. Текстильщик Ив 38 5 8 25 31:76 -45 23
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