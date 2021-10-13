Введите ваш ник на сайте

Факел - СКА-Хабаровск

13.10.2021, Среда, 17:00 мск Россия. ФНЛ, 17 тур Факел - СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2020/2021)
25 тур
29 ноября, воскресенье 16:00 Факел 3:0 СКА-Хабаровск
5 тур
22 августа, суббота 08:00 СКА-Хабаровск 1:0 Факел
Россия. Кубок (2020/2021)
1/64 финала
26 августа, среда 12:00 СКА-Хабаровск 0:0
(8:7)п		 Факел
Россия. ФНЛ (2019/2020)
23 тур
13 ноября, среда 18:30 Факел 0:2 СКА-Хабаровск
5 тур
28 июля, воскресенье 10:00 СКА-Хабаровск 1:0 Факел
Россия. ФНЛ (2018/2019)
32 тур
20 апреля, суббота 17:00 Факел 1:3 СКА-Хабаровск
14 тур
30 сентября, воскресенье 11:00 СКА-Хабаровск 2:1 Факел
Россия. ФНЛ (2016/2017)
25 тур
8 марта, среда 18:00 Факел 0:0 СКА-Хабаровск
7 тур
13 августа, суббота 10:00 СКА-Хабаровск 1:1 Факел
Россия. ФНЛ (2015/2016)
27 тур
20 марта, воскресенье 18:00 Факел 0:1 СКА-Хабаровск
9 тур
31 августа, понедельник 12:00 СКА-Хабаровск 0:1 Факел
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа B
Второй этап, 43 тур
20 апреля, пятница 18:00 Факел 2:1 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 28 тур
15 сентября, четверг 18:30 Факел 2:2 СКА-Хабаровск
Второй этап, 8 тур
7 мая, суббота 10:00 СКА-Хабаровск 1:0 Факел
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Торпедо М 38 20 15 3 65:36 +29 75
2. Факел 38 23 5 10 60:33 +27 74
3. Оренбург 38 23 5 10 64:37 +27 74
4. СКА-Хабаровск 38 19 8 11 48:38 +10 65
5. Енисей 38 19 6 13 58:55 +3 63
6. Алания 38 17 9 12 75:53 +22 60
7. Спартак-2 38 18 4 16 48:55 -7 58
8. Нефтехимик 38 17 7 14 60:43 +17 58
9. Акрон 38 16 10 12 47:40 +7 58
10. Балтика 38 14 16 8 51:30 +21 58
11. Краснодар-2 38 15 8 15 45:45 0 53
12. Кубань 38 13 10 15 45:48 -3 49
13. Велес 38 14 6 18 45:48 -3 48
14. Томь 38 13 9 16 51:60 -9 48
15. Олимп-Долгопрудный 38 9 14 15 35:47 -12 41
16. Волгарь 38 10 9 19 30:43 -13 39
17. КАМАЗ 38 8 13 17 29:45 -16 37
18. Ротор 38 8 12 18 37:53 -16 36
19. Металлург Лп 38 9 6 23 31:70 -39 33
20. Текстильщик Ив 38 5 8 25 31:76 -45 23
...
  • Читайте нас: 