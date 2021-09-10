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Судьи
Главный судья:
Игорь Панин (Дмитров)
Материалы

Енисей - Балтика

10.09.2021, Пятница, 15:00 мск Красноярск, стадион Центральный Россия. ФНЛ, 10 тур Енисей - Балтика
Россия. ФНЛ (2020/2021)
33 тур
28 марта, воскресенье 14:00 Енисей 1:2 Балтика
13 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Балтика 1:0 Енисей
Россия. ФНЛ (2019/2020)
13 тур
14 сентября, суббота 13:00 Енисей 2:2 Балтика
Россия. ФНЛ (2017/2018)
25 тур
25 ноября, суббота 13:00 Енисей 1:1 Балтика
7 тур
9 августа, среда 20:00 Балтика 0:5 Енисей
Россия. ФНЛ (2016/2017)
21 тур
9 ноября, среда 15:30 Енисей 2:1 Балтика
3 тур
23 июля, суббота 19:00 Балтика 0:1 Енисей
Россия. ФНЛ (2015/2016)
21 тур
15 ноября, воскресенье 17:00 Балтика 0:0 Енисей
3 тур
20 июля, понедельник 15:00 Енисей 1:1 Балтика
Россия. ФНЛ (2014/2015)
24 тур
22 марта, воскресенье 13:00 Енисей 0:1 Балтика
8 тур
24 августа, воскресенье 20:00 Балтика 1:1 Енисей
Россия. ФНЛ (2013/2014)
35 тур
30 апреля, среда 15:00 Енисей 0:2 Балтика
17 тур
7 октября, понедельник 20:00 Балтика 0:0 Енисей
Россия. ФНЛ (2012/2013)
30 тур
30 апреля, вторник 20:00 Балтика 3:0 Енисей
14 тур
2 октября, вторник 15:00 Енисей 1:2 Балтика
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа B
Второй этап, 42 тур
13 апреля, пятница 20:00 Балтика 0:1 Енисей
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 20 тур
9 августа, вторник 20:00 Балтика 2:1 Енисей
Второй этап, 1 тур
4 апреля, понедельник 15:00 Енисей 0:0 Балтика
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Торпедо М 38 20 15 3 65:36 +29 75
2. Факел 38 23 5 10 60:33 +27 74
3. Оренбург 38 23 5 10 64:37 +27 74
4. СКА-Хабаровск 38 19 8 11 48:38 +10 65
5. Енисей 38 19 6 13 58:55 +3 63
6. Алания 38 17 9 12 75:53 +22 60
7. Спартак-2 38 18 4 16 48:55 -7 58
8. Нефтехимик 38 17 7 14 60:43 +17 58
9. Акрон 38 16 10 12 47:40 +7 58
10. Балтика 38 14 16 8 51:30 +21 58
11. Краснодар-2 38 15 8 15 45:45 0 53
12. Кубань 38 13 10 15 45:48 -3 49
13. Велес 38 14 6 18 45:48 -3 48
14. Томь 38 13 9 16 51:60 -9 48
15. Олимп-Долгопрудный 38 9 14 15 35:47 -12 41
16. Волгарь 38 10 9 19 30:43 -13 39
17. КАМАЗ 38 8 13 17 29:45 -16 37
18. Ротор 38 8 12 18 37:53 -16 36
19. Металлург Лп 38 9 6 23 31:70 -39 33
20. Текстильщик Ив 38 5 8 25 31:76 -45 23
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