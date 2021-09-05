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Балтика - Торпедо

05.09.2021, Воскресенье, 19:00 мск Калининград, стадион Калининград Россия. ФНЛ, 9 тур Балтика - Торпедо
Россия. ФНЛ (2020/2021)
25 тур
29 ноября, воскресенье 18:00 Балтика 0:0 Торпедо
5 тур
22 августа, суббота 18:00 Торпедо 1:1 Балтика
Россия. Кубок (2019/2020)
1/8 финала
31 октября, четверг 19:30 Торпедо 1:0 Балтика
Россия. ФНЛ (2019/2020)
20 тур
27 октября, воскресенье 17:00 Балтика 1:1 Торпедо
2 тур
13 июля, суббота 17:00 Торпедо 2:0 Балтика
Россия. ФНЛ (2013/2014)
30 тур
4 апреля, пятница 20:00 Балтика 0:0 Торпедо
12 тур
5 сентября, четверг 19:00 Торпедо 1:0 Балтика
Россия. ФНЛ (2012/2013)
34 тур
25 мая, суббота 17:00 Балтика 3:1 Торпедо
1 тур
10 июля, вторник 19:00 Торпедо 1:1 Балтика
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 26 тур
6 сентября, вторник 20:00 Балтика 0:3 Торпедо
Второй этап, 19 тур
11 июля, понедельник 19:00 Торпедо 4:0 Балтика
Россия. Первый дивизион 2008
28 тур
19 августа, вторник 19:30 Балтика 2:1 Торпедо
8 тур
29 апреля, вторник 19:00 Торпедо 0:2 Балтика
Чемпионат России 1998
25 тур
20 сентября, воскресенье 00:00 Балтика 0:0 Торпедо
10 тур
3 июня, среда 00:00 Торпедо 0:0 Балтика
Чемпионат России 1997
26 тур
3 сентября, среда 00:00 Балтика 1:0 Торпедо
9 тур
10 мая, суббота 00:00 Торпедо 1:0 Балтика
Чемпионат России 1996
23 тур
17 августа, суббота 00:00 Балтика 2:2 Торпедо
6 тур
6 апреля, суббота 00:00 Торпедо 2:2 Балтика
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Торпедо М 38 20 15 3 65:36 +29 75
2. Факел 38 23 5 10 60:33 +27 74
3. Оренбург 38 23 5 10 64:37 +27 74
4. СКА-Хабаровск 38 19 8 11 48:38 +10 65
5. Енисей 38 19 6 13 58:55 +3 63
6. Алания 38 17 9 12 75:53 +22 60
7. Спартак-2 38 18 4 16 48:55 -7 58
8. Нефтехимик 38 17 7 14 60:43 +17 58
9. Акрон 38 16 10 12 47:40 +7 58
10. Балтика 38 14 16 8 51:30 +21 58
11. Краснодар-2 38 15 8 15 45:45 0 53
12. Кубань 38 13 10 15 45:48 -3 49
13. Велес 38 14 6 18 45:48 -3 48
14. Томь 38 13 9 16 51:60 -9 48
15. Олимп-Долгопрудный 38 9 14 15 35:47 -12 41
16. Волгарь 38 10 9 19 30:43 -13 39
17. КАМАЗ 38 8 13 17 29:45 -16 37
18. Ротор 38 8 12 18 37:53 -16 36
19. Металлург Лп 38 9 6 23 31:70 -39 33
20. Текстильщик Ив 38 5 8 25 31:76 -45 23
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