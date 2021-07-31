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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Алания
Енисей - Алания: обзор матча 31 июля 2021
Енисей
31.07.2021, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
0 : 3
Завершен
Алания
42'
Х. Хосонов
57'
А. Хабалов
90'
Б. Гурциев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Алания
90'
ГОЛ! 0:3!
Б. Гурциев
Замена
А. Ломакин
️️️️
А. Зотов
88'
Замена
Х. Феррейра
️️️️
М. Сухомлинов
88'
84'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
Р. Сосранов
83'
Замена
А. Бутаев
️️️️
А. Хабалов
82'
Желтая карточка
Д. Шавлохов
76'
Замена
А. Хугаев
️️️️
Б. Магомедов
70'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
В. Хубулов
Замена
Е. Иванов
️️️️
А. Саная
68'
Замена
А. Канаплин
️️️️
С. Чибисов
68'
Замена
А. Скворцов
️️️️
М. Лаук
62'
57'
ГОЛ! 0:2!
А. Хабалов
Желтая карточка
В. Цховребов
53'
42'
ГОЛ! 0:1!
Х. Хосонов
9'
Желтая карточка
Б. Магомедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
22
Алан Цараев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Енисей
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
18
Александр Надольский
АП
10
Михаил Комков
ПП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
89
Андрей Широков
ЦФ
Алания
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
3-3-1-1-1
22
Ребров
33
Масловский
42
Лапшов
15
Цховребов
33
Сухомлинов
64
Ланин
13
Марков
21
Зотов
10
Лаук
32
Саная
3-1-1-3-2
25
Солдатенко
15
Кочиев
30
Шавлохов
15
Сосранов
13
Засеев
80
Хосонов
22
Цараев
99
Гиоргобиани
8
Хубулов
15
Хабалов
97
Магомедов
10
Лаук
92
Скворцов
92
Скворцов
10
Лаук
33
Сухомлинов
33
Феррейра
33
Феррейра
33
Сухомлинов
32
Саная
8
Иванов
8
Иванов
32
Саная
21
Зотов
90
Ломакин
90
Ломакин
21
Зотов
14
Чибисов
8
Канаплин
8
Канаплин
14
Чибисов
15
Хабалов
19
Бутаев
19
Бутаев
15
Хабалов
97
Магомедов
8
Хугаев
8
Хугаев
97
Магомедов
15
Сосранов
88
Кобесов
88
Кобесов
15
Сосранов
8
Хубулов
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
8
Хубулов
Остались в запасе
Енисей
Алания
9
Евгений Песиков
ЛВ
18
Александр Надольский
АП
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
10
Михаил Комков
ПП
89
Андрей Широков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
7
Батраз Гурциев
ПВ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
9
Евгений Песиков
ЛВ
18
Александр Надольский
АП
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
10
Михаил Комков
ПП
89
Андрей Широков
ЦФ
Остались в запасе
7
Батраз Гурциев
ПВ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Енисей - Алания
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Стадион:
Центральный
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