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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Мидтьюлланд
Нордшелланд - Мидтьюлланд: обзор матча 17 октября 2021
Нордшелланд
17.10.2021, воскресенье, 14:00
Дания. Суперлига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Мидтьюлланд
28'
М. Тюхосен
49'
Ж. Брумадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нордшелланд - Мидтьюлланд
Желтая карточка
M. Woledzi
80'
77'
Желтая карточка
Р. Онидика
Замена
Й. Йенсен-Аббью
️️️️
А. Нагало
69'
Замена
Я. Кристенсен
️️️️
A. Bredahl Pedersen
68'
49'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Брумадо
Пас отдал
Эвандер
46'
Замена
Н. Дир
️️️️
Д. Коолс
46'
Замена
Маррони
️️️️
Г. Исаксен
46'
Замена
Р. Онидика
️️️️
Й. Каюсте
44'
Желтая карточка
Ж. Брумадо
Замена
М. Фрезе
️️️️
М. Диоманде
38'
ГОЛ! 1:0!
М. Тюхосен
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
22
Emmanuel Ogura
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
17
Абу Франсис
ЦП
3
Maxwell Woledzi
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦФ
52
Andreas Bredahl Pedersen
ЦФ
7
Симон Адингра
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
10
Эвандер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Нордшелланд
13
Дуду
ВР
11
Оливер Антман
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
35
Шарлес
ЦП
38
Маррони
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
1-4-5
22
17
Тюхосен
17
Франсис
10
Диоманде
8
Андерсен
3
52
39
Нагало
2
Вилладсен
7
Адингра
28
Кулибали
3-3-3-1
1
Олафссон
27
Коолс
2
Андерссон
29
Паулиньо
3
Дальсгаард
2
Каюсте
28
Святченко
11
Исаксен
77
Систо
10
Эвандер
74
Брумадо
52
33
Кристенсен
33
Кристенсен
52
39
Нагало
5
Йенсен-Аббью
5
Йенсен-Аббью
39
Нагало
10
Диоманде
3
Фрезе
3
Фрезе
10
Диоманде
27
Коолс
44
Дир
44
Дир
27
Коолс
2
Каюсте
25
Онидика
25
Онидика
2
Каюсте
11
Исаксен
38
Маррони
38
Маррони
11
Исаксен
Остались в запасе
Нордшелланд
Мидтьюлланд
13
Дуду
ВР
11
Оливер Антман
ЦП
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
13
Дуду
ВР
11
Оливер Антман
ЦП
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Нордшелланд - Мидтьюлланд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
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