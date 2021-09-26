Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Копенгаген
Нордшелланд - Копенгаген: обзор матча 26 сентября 2021
Нордшелланд
26.09.2021, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 10 тур
1 : 5
Завершен
Копенгаген
52'
А. Нагало
19'
Й. Стаге
50'
М. Тюхосен (АГ)
57'
К. Дикс
64'
П. Бьель
80'
И. Йоуханнессон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нордшелланд - Копенгаген
90'
+2
Желтая карточка
К. Дикс
84'
Замена
Р. Габриэльсен
️️️️
Д. Хочолава
83'
Замена
Л. Сингх
️️️️
В. Бевинг
82'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
Й. Винд
80'
ГОЛ! 1:5!
И. Йоуханнессон
77'
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
Л. Лерагер
Замена
Д. Свенссон
️️️️
А. Нагало
77'
Замена
А. Франсис
️️️️
А. Шельдеруп
76'
Замена
Я. Кристенсен
️️️️
Л. Кулибали
76'
74'
Желтая карточка
Зека
64'
ГОЛ! 1:4!
П. Бьель
Пас отдал
Й. Винд
57'
ГОЛ! 1:3!
К. Дикс
Пас отдал
Д. Хочолава
ГОЛ! 1:2!
А. Нагало
Пас отдал
М. Фрезе
52'
50'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
М. Тюхосен
39'
Желтая карточка
Л. Лерагер
Замена
M. Woledzi
️️️️
К. Хансен
25'
19'
ГОЛ! 0:1!
Й. Стаге
Пас отдал
В. Бевинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
13
Дуду
ВР
4
Киан Хансен
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
8
Магнус Андерсен
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
3
Мартин Фрезе
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
7
Симон Адингра
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
6
Зека
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Нордшелланд
3
Maxwell Woledzi
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
11
Ибрахим Садик
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
2-2-1-5
13
Дуду
4
Хансен
17
Тюхосен
8
Андерсен
10
Диоманде
21
Шельдеруп
39
Нагало
2
Вилладсен
28
Кулибали
7
Адингра
3
Фрезе
4-3-2-1
25
Грабара
20
Бойлесен
4
Дикс
5
Хочолава
34
Кристиансен
6
Зека
21
Лерагер
6
Стаге
16
Бьель
11
Бевинг
19
Винд
4
Хансен
3
3
4
Хансен
28
Кулибали
33
Кристенсен
33
Кристенсен
28
Кулибали
21
Шельдеруп
17
Франсис
17
Франсис
21
Шельдеруп
39
Нагало
24
Свенссон
24
Свенссон
39
Нагало
11
Бевинг
11
Сингх
11
Сингх
11
Бевинг
5
Хочолава
28
Габриэльсен
28
Габриэльсен
5
Хочолава
21
Лерагер
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
21
Лерагер
19
Винд
19
Хойлунд
19
Хойлунд
19
Винд
Остались в запасе
Нордшелланд
Копенгаген
11
Ибрахим Садик
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
11
Ибрахим Садик
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Нордшелланд - Копенгаген
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
Фарум Парк
Новости команд
Все
Нордшелланд
Копенгаген
«Монако» – «Нордшелланд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Монако» и «Нордшелланда» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Нордшелланд» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Монако» – «Нордшелланд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Монако» и «Нордшелланда» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Нордшелланд» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и ЦСКА София на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Копенгаген» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+