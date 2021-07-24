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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Мидтьюлланд
Ольборг - Мидтьюлланд: обзор матча 24 июля 2021
Ольборг
24.07.2021, суббота, 19:00
Дания. Суперлига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Мидтьюлланд
28'
Ж. Брумадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ольборг - Мидтьюлланд
87'
Замена
Шарлес
️️️️
М. Андерсон
87'
Замена
Р. Онидика
️️️️
П. Систо
Замена
M. Hannesbo
️️️️
К. Паллесен
79'
Замена
М. Макарич
️️️️
М. Росс
79'
76'
Замена
А. Мабиль
️️️️
Ж. Брумадо
Замена
А. Хагельскьер
️️️️
Я. Нильсен
65'
65'
Замена
Д. Коолс
️️️️
Паулиньо
59'
Желтая карточка
П. Систо
Желтая карточка
К. Паллесен
59'
Замена
Ф. Берстинг
️️️️
М. Кристенсен
46'
28'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Брумадо
Пас отдал
Паулиньо
Замена
М. Хойхольт
️️️️
R.
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
2
Матиас Росс
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
35
Якоб Ринне
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
77
Пионе Систо
ЦП
10
Эвандер
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
18
Жуниньо
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Ольборг
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
10
Фредерик Берстинг
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
6
Педру Феррейра
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
11
Авер Мабиль
ЦП
35
Шарлес
ЦФ
9
Мадс Хансен
ЦФ
4-3-4
2
Росс
3
Нильсен
2
Паллесен
5
Теланнер
26
Кристенсен
8
Фоссум
18
Прип
35
Ринне
22
Прица
7
Куск
10
4-3-1-2
1
Лоссль
3
Дальсгаард
29
Паулиньо
2
Андерссон
28
Святченко
77
Систо
10
Эвандер
23
Андерсон
10
Дрейер
18
Жуниньо
74
Брумадо
3
Нильсен
45
Хагельскьер
45
Хагельскьер
3
Нильсен
26
Кристенсен
10
Берстинг
10
Берстинг
26
Кристенсен
10
6
Хойхольт
6
Хойхольт
10
2
Паллесен
35
35
2
Паллесен
2
Росс
9
Макарич
9
Макарич
2
Росс
29
Паулиньо
27
Коолс
27
Коолс
29
Паулиньо
77
Систо
25
Онидика
25
Онидика
77
Систо
74
Брумадо
11
Мабиль
11
Мабиль
74
Брумадо
23
Андерсон
35
Шарлес
35
Шарлес
23
Андерсон
Остались в запасе
Ольборг
Мидтьюлланд
13
Андреас Хансен
ЦФ
6
Педру Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
9
Мадс Хансен
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
13
Андреас Хансен
ЦФ
6
Педру Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
9
Мадс Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Ольборг - Мидтьюлланд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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