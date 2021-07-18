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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Брондбю
Орхус - Брондбю: обзор матча 18 июля 2021
Орхус
18.07.2021, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Брондбю
10'
Й. Дагур Торстейнссон
41'
К. Менса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орхус - Брондбю
90'
+2
Замена
О. Фаллениус
️️️️
А. Слимане
Замена
М. Евтович
️️️️
А. Гренбек
87'
85'
Желтая карточка
Т. Беркеейет
Замена
Ф. Тингагер
️️️️
Я. Биссек
77'
Замена
Z. Duncan
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
72'
72'
Замена
А. Павлович
️️️️
М. Уре
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
66'
62'
Замена
К. Каппис
️️️️
Р. Корлу
46'
Замена
Й. Гаммельбю
️️️️
А. Брус
41'
ГОЛ! 1:1!
К. Менса
15'
Желтая карточка
А. Брус
ГОЛ! 1:0!
Й. Дагур Торстейнссон
Пас отдал
P. Olsen
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
91
D. Kurminowski
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
14
Кевин Менса
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
17
Микаэль Уре
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
10
Резан Корлу
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Орхус
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
24
Zach Duncan
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
31
Ягвир Сингх
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
4-4-2
1
Хансен
31
Биссек
2
3
Мунксгор
20
Хауснер
11
Линкс
33
6
Поульсен
11
Гренбек
23
Торстейнссон
91
3-4-3
1
Хермансен
5
Брус
2
Максе
24
Ростед
5
Радошевич
14
Менса
20
Слимане
8
Беркеейет
10
Корлу
15
Хедлунд
17
Уре
11
Гренбек
26
Евтович
26
Евтович
11
Гренбек
31
Биссек
5
Тингагер
5
Тингагер
31
Биссек
23
Торстейнссон
24
24
23
Торстейнссон
20
Слимане
11
Фаллениус
11
Фаллениус
20
Слимане
5
Брус
19
Гаммельбю
19
Гаммельбю
5
Брус
10
Корлу
12
Каппис
12
Каппис
10
Корлу
17
Уре
20
Павлович
20
Павлович
17
Уре
Остались в запасе
Орхус
Брондбю
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
31
Ягвир Сингх
ЦФ
30
Томас Миккельсен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
Остались в запасе
31
Ягвир Сингх
ЦФ
30
Томас Миккельсен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Орхус - Брондбю
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
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