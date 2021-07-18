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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Ольборг
Копенгаген - Ольборг: обзор матча 18 июля 2021
Копенгаген
18.07.2021, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Ольборг
39'
К. Вильчек
47'
М. Дарами
37'
Л. Прип
69'
К. Куск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Ольборг
85'
Замена
M. Hannesbo
️️️️
К. Паллесен
80'
Замена
М. Хойхольт
️️️️
Л. Прип
Замена
Й. Винд
️️️️
К. Вильчек
78'
Замена
М. Оиконому
️️️️
Зека
78'
Замена
В. Бевинг
️️️️
М. Дарами
78'
Красная карточка
Н. Бойлесен
73'
69'
ГОЛ! 2:2!
К. Куск
Замена
Й. Стаге
️️️️
П. Бьель
65'
60'
Замена
Т. Прица
️️️️
R.
60'
Замена
Ф. Берстинг
️️️️
Я. Нильсен
60'
Замена
П. Феррейра
️️️️
М. Кристенсен
ГОЛ! 2:1!
М. Дарами
Пас отдал
Р. Фалк-Йенсен
47'
ГОЛ! 1:1!
К. Вильчек
Пас отдал
Р. Фалк-Йенсен
39'
37'
ГОЛ! 0:1!
Л. Прип
Желтая карточка
Д. Хочолава
19'
8'
Желтая карточка
М. Кристенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
6
Зека
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
18
Лука Прип
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
10
Rufo
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
4
Кевин Дикс
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Ольборг
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
6
Педру Феррейра
ОП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
4-2-2-2
25
Грабара
34
Кристиансен
5
Хочолава
2
Анкерсен
20
Бойлесен
21
Лерагер
6
Зека
9
Дарами
16
Бьель
10
Вильчек
8
Фалк-Йенсен
3-2-3-3
2
Росс
3
Нильсен
2
Паллесен
4
Гранли
5
Теланнер
18
Прип
26
Кристенсен
8
Фоссум
7
Куск
35
Ринне
10
9
Дарами
11
Бевинг
11
Бевинг
9
Дарами
10
Вильчек
19
Винд
19
Винд
10
Вильчек
6
Зека
6
Оиконому
6
Оиконому
6
Зека
16
Бьель
6
Стаге
6
Стаге
16
Бьель
2
Паллесен
35
35
2
Паллесен
26
Кристенсен
6
Феррейра
6
Феррейра
26
Кристенсен
10
22
Прица
22
Прица
10
18
Прип
6
Хойхольт
6
Хойхольт
18
Прип
3
Нильсен
10
Берстинг
10
Берстинг
3
Нильсен
Остались в запасе
Копенгаген
Ольборг
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
4
Кевин Дикс
ЦЗ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
4
Кевин Дикс
ЦЗ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Остались в запасе
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Копенгаген - Ольборг
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
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