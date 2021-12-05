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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Бранн
Буде-Глимт - Бранн: обзор матча 05 декабря 2021
Буде-Глимт
05.12.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
2 : 2
Завершен
Бранн
4'
Б. Матиас Мое
67'
У. Салтнес
79'
Н. Йенсен Вассберг
90+3'
Б. Финне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Бранн
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Б. Финне
Пас отдал
М. Расмуссен
90'
+1
Замена
Б. Финне
️️️️
Н. Йенсен Вассберг
Замена
М. Хейбротен
️️️️
М. Конрадсен
87'
79'
ГОЛ! 2:1!
Н. Йенсен Вассберг
Пас отдал
Р. Тэйлор
Замена
Э. Хаген
️️️️
У. Ветлесен
70'
ГОЛ! 2:0!
У. Салтнес
Пас отдал
Э. Ботхейм
67'
ГОЛ! 1:0!
Б. Матиас Мое
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Бранн
22
Леннарт Грил
ВР
21
Роберт Тэйлор
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
24
Петтер Странд
ЦФ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ЦФ
20
Матиас Расмуссен
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
6
Вегард Моберг
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Бранн
11
Бор Финне
ЦП
6
Vajebah Sakor
ЦП
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
2-1-4-2-1
12
Хайкин
2
Сампстед
2
Лоде
7
Берг
18
Мое
14
Салтнес
10
Ветлесен
8
Конрадсен
90
Пеллегрино
9
Сольбаккен
22
Ботхейм
2-5
22
Грил
21
Тэйлор
7
Майре
24
Странд
19
Хеггебе
25
Йенсен Вассберг
20
Расмуссен
6
Нильсен
8
Конрадсен
22
Хейбротен
22
Хейбротен
8
Конрадсен
10
Ветлесен
18
Хаген
18
Хаген
10
Ветлесен
25
Йенсен Вассберг
11
Финне
11
Финне
25
Йенсен Вассберг
Остались в запасе
Буде-Глимт
Бранн
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
6
Вегард Моберг
ЦП
98
Пернамбуко
ЛВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
6
Vajebah Sakor
ЦП
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Остались в запасе
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
6
Вегард Моберг
ЦП
98
Пернамбуко
ЛВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Остались в запасе
6
Vajebah Sakor
ЦП
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Статистика матча Буде-Глимт - Бранн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
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