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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Хаугесунд
Викинг - Хаугесунд: обзор матча 20 ноября 2021
Викинг
20.11.2021, суббота, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
1 : 1
Завершен
Хаугесунд
59'
В. Бериша
64'
К. Вельде (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Викинг - Хаугесунд
90'
+2
Замена
А. Столас
️️️️
К. Вельде
90'
+1
Желтая карточка
А. Ндур
Замена
В. Веватне
️️️️
К. Лекберг
80'
80'
Замена
А. Ндур
️️️️
Н. Сандберг
79'
Замена
П. Теркильдсен
️️️️
Т. Наустдал
72'
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
А. Содерлунд
Замена
М. Траоре
️️️️
S. Kvia-Egeskog
66'
64'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Вельде
Желтая карточка
Д. Брекало
62'
ГОЛ! 1:0!
В. Бериша
59'
47'
Желтая карточка
А. Содерлунд
Замена
Ш. Паттинама
️️️️
Р. Даниэль Викстоль
46'
41'
Желтая карточка
С. Лизет
Желтая карточка
Р. Даниэль Викстоль
30'
Замена
S. Kvia-Egeskog
️️️️
З. Трипич
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
6
Джанни Стенснесс
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
18
Сондре Бьорсхол
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
11
Кевин Кабран
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
16
Кристоффер Лекберг
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
4
Давид Брекало
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
20
Торье Наустдал
ЦП
99
Кристоффер Вельде
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
23
Никлас Сандберг
ЦФ
23
Торе Педерсен
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
16
Бенжамин Хансен
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
22
Гейне Асен Ларсен
ЦП
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
Хаугесунд
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
12
Helge Sandvik
ЦФ
23
Александер Столас
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦФ
25
Алиун Ндур
ЦФ
3-5
1
Гуннарссон
6
Стенснесс
10
Трипич
28
Фридьоунссон
8
Белл
4
Брекало
23
Викстоль
16
Лекберг
11
Кабран
1-1-5
21
20
Наустдал
23
Сандберг
1
Селвик
16
Хансен
18
Кригард
23
Педерсен
23
Викстоль
20
Паттинама
20
Паттинама
23
Викстоль
24
Траоре
24
Траоре
10
Трипич
26
26
10
Трипич
16
Лекберг
3
Веватне
3
Веватне
16
Лекберг
20
Наустдал
2
Теркильдсен
2
Теркильдсен
20
Наустдал
16
Содерлунд
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
16
Содерлунд
99
Вельде
23
Столас
23
Столас
99
Вельде
23
Сандберг
25
Ндур
25
Ндур
23
Сандберг
Остались в запасе
Викинг
Хаугесунд
1
Арилд Остбю
ВР
22
Гейне Асен Ларсен
ЦП
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
12
Helge Sandvik
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
22
Гейне Асен Ларсен
ЦП
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
Остались в запасе
12
Helge Sandvik
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Викинг - Хаугесунд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
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