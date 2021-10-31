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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Сарпсборг 08
Викинг - Сарпсборг 08: обзор матча 31 октября 2021
Викинг
31.10.2021, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
1 : 2
Завершен
Сарпсборг 08
41'
Д. Стенснесс
36'
А. Салетрос
61'
J. Thomassen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Викинг - Сарпсборг 08
Желтая карточка
Х. Танген
90'
+6
Замена
С. Бьорсхол
️️️️
Я. де Ланлай
78'
Замена
Д. Брекало
️️️️
В. Веватне
78'
71'
Замена
Р. Мухаммед
️️️️
И. Коне
63'
Замена
O. JÃ¸rgen Halvorsen
️️️️
Д. Канаджижа
61'
ГОЛ! 1:2!
J. Thomassen
Пас отдал
М. Майгаард
56'
Желтая карточка
J. Thomassen
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
К. Лекберг
46'
Замена
К. Кабран
️️️️
Р. Даниэль Викстоль
46'
44'
Желтая карточка
B. Kantie Karamoko
Желтая карточка
Д. Стенснесс
44'
ГОЛ! 1:1!
Д. Стенснесс
Пас отдал
З. Трипич
41'
40'
Желтая карточка
А. Салетрос
36'
ГОЛ! 0:1!
А. Салетрос
Пас отдал
Э. Вихне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
6
Джанни Стенснесс
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
28
Себастьян Серас Себулонсен
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
27
Харальд Танген
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
16
Кристоффер Лекберг
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Сарпсборг 08
6
Антон Салетрос
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
20
Миккель Майгаард
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
10
Джонатан Линдсет
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Викинг
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
24
Маи Траоре
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
11
Кевин Кабран
ЦФ
4
Давид Брекало
ЦФ
18
Сондре Бьорсхол
ЦФ
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
Сарпсборг 08
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
6
Микаэль Дюрестам
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
10
Рашад Мухаммед
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
2-5
1
Остбю
6
Стенснесс
10
Трипич
8
Белл
14
Бериша
11
де Ланлай
16
Лекберг
27
Танген
2-5
6
Салетрос
27
Канаджижа
32
Вихне
34
5
4
Утвик
3
16
Лекберг
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
16
Лекберг
23
Викстоль
11
Кабран
11
Кабран
23
Викстоль
3
Веватне
4
Брекало
4
Брекало
3
Веватне
11
де Ланлай
18
Бьорсхол
18
Бьорсхол
11
де Ланлай
27
Канаджижа
7
7
27
Канаджижа
28
Коне
10
Мухаммед
10
Мухаммед
28
Коне
Остались в запасе
Викинг
Сарпсборг 08
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
24
Маи Траоре
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
6
Микаэль Дюрестам
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
24
Маи Траоре
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
Остались в запасе
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
6
Микаэль Дюрестам
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Викинг - Сарпсборг 08
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
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