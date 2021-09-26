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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Кристиансунд
Бранн - Кристиансунд: обзор матча 26 сентября 2021
Бранн
26.09.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
3 : 1
Завершен
Кристиансунд
19'
P. Erik Ulvestad (АГ)
78'
П. Странд
89'
М. Расмуссен
42'
Л. Каллудра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бранн - Кристиансунд
ГОЛ! 3:1!
М. Расмуссен
Пас отдал
M. Simba
89'
87'
Замена
A. Askar
️️️️
S. Nilsen
86'
Желтая карточка
A. Coly
Замена
K. Skaanes
️️️️
Р. Тэйлор
85'
81'
Замена
Т. Гьертсен
️️️️
М. Мава
80'
Желтая карточка
D. Peter Ulvestad
80'
Замена
С. Эрик Картум
️️️️
D. Peter Ulvestad
ГОЛ! 2:1!
П. Странд
78'
77'
Желтая карточка
А. Муколли
77'
Замена
Й. Исаксен
️️️️
Л. Каллудра
Замена
M. Simba
️️️️
Б. Финне
63'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
D. Alexander Pedersen
63'
42'
ГОЛ! 1:1!
Л. Каллудра
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
P. Erik Ulvestad
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
22
Леннарт Грил
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
24
Петтер Странд
ЦФ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ЦФ
23
Daniel Alexander Pedersen
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
19
Aliou Coly
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦФ
98
Агон Муколли
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
13
Бендик Бай
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Бранн
9
Ларс Жерсон
ЦП
6
Vajebah Sakor
ЦП
70
Moonga Simba
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
20
Матиас Расмуссен
ЦФ
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
7
Торгил Гьертсен
ЦП
30
Elia Hadaya
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
19
Сандер Эрик Картум
ЦФ
6
Йеспер Исаксен
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
1-3-5
22
Грил
5
Сери
7
Майре
11
Финне
21
Тэйлор
24
Странд
19
Хеггебе
23
6
Нильсен
24
Кристиансен
3-1-5
34
МакДермотт
19
5
3
Асбак
10
Каллудра
98
Муколли
22
23
13
Бай
14
Мава
11
Финне
70
70
11
Финне
21
Тэйлор
19
19
21
Тэйлор
23
20
Расмуссен
20
Расмуссен
23
14
Мава
7
Гьертсен
7
Гьертсен
14
Мава
5
19
Картум
19
Картум
5
10
Каллудра
6
Исаксен
6
Исаксен
10
Каллудра
22
77
77
22
Остались в запасе
Бранн
Кристиансунд
9
Ларс Жерсон
ЦП
6
Vajebah Sakor
ЦП
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
30
Elia Hadaya
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
9
Ларс Жерсон
ЦП
6
Vajebah Sakor
ЦП
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
30
Elia Hadaya
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Бранн - Кристиансунд
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
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