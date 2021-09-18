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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Хаугесунд
Кристиансунд - Хаугесунд: обзор матча 18 сентября 2021
Кристиансунд
18.09.2021, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
3 : 2
Завершен
Хаугесунд
9'
С. Эрик Картум
76'
Т. Гьертсен
88'
S. Nilsen
51'
Н. Сандберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристиансунд - Хаугесунд
Замена
A. Askar
️️️️
А. Муколли
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
S. Nilsen
88'
ГОЛ! 2:1!
Т. Гьертсен
76'
Замена
Т. Гьертсен
️️️️
М. Мава
75'
73'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
М. Самуэльсен
Желтая карточка
S. Nilsen
70'
Замена
A. Coly
️️️️
Й. Исаксен
60'
Замена
Л. Каллудра
️️️️
С. Эрик Картум
60'
51'
ГОЛ! 1:1!
Н. Сандберг
ГОЛ! 1:0!
С. Эрик Картум
Пас отдал
Й. Исаксен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
6
Andreas Hopmark
ЦП
22
S. Nilsen
ЦФ
98
Агон Муколли
ЦФ
13
Бендик Бай
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
19
Сандер Эрик Картум
ЦФ
28
Амиду Диоп
ЦФ
6
Йеспер Исаксен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Хаугесунд
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
23
Александер Столас
ЦФ
23
Торе Педерсен
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
16
Бенжамин Хансен
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
99
Кристоффер Вельде
ЦФ
23
Никлас Сандберг
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Кристиансунд
19
Aliou Coly
ЦЗ
7
Торгил Гьертсен
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
30
Elia Hadaya
ЦФ
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
20
Торье Наустдал
ЦП
40
Asbjorn Hagland Engenes
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦФ
25
Алиун Ндур
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
2-1-5
34
МакДермотт
3
Асбак
5
6
14
Мава
6
Исаксен
28
Диоп
19
Картум
13
Бай
1-1-5
2
Теркильдсен
14
Самуэльсен
18
Кригард
23
Сандберг
99
Вельде
23
Лизет
16
Хансен
6
Исаксен
19
19
6
Исаксен
14
Мава
7
Гьертсен
7
Гьертсен
14
Мава
19
Картум
10
Каллудра
10
Каллудра
19
Картум
98
Муколли
77
77
98
Муколли
14
Самуэльсен
16
Содерлунд
16
Содерлунд
14
Самуэльсен
Остались в запасе
Кристиансунд
Хаугесунд
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
30
Elia Hadaya
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
21
A. Baertelsen
ЦЗ
20
Торье Наустдал
ЦП
40
Asbjorn Hagland Engenes
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦФ
25
Алиун Ндур
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
30
Elia Hadaya
ЦФ
Остались в запасе
21
A. Baertelsen
ЦЗ
20
Торье Наустдал
ЦП
40
Asbjorn Hagland Engenes
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦФ
25
Алиун Ндур
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Кристиансунд - Хаугесунд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
Новости команд
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Кристиансунд
Хаугесунд
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
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14
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2018.02.20 19:50
11
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
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