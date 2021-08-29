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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Сандефьорд
Сарпсборг 08 - Сандефьорд: обзор матча 29 августа 2021
Сарпсборг 08
29.08.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
5 : 0
Завершен
Сандефьорд
15'
И. Коне
22'
И. Коне
28'
И. Коне
45+6'
И. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Сандефьорд
82'
Замена
В. Валле Эгели
️️️️
Б. Вембангомо
Замена
Д. Канаджижа
️️️️
Г. Ветти
74'
Замена
B. Kantie Karamoko
️️️️
И. Коне
74'
56'
Замена
С. Гуссиас
️️️️
А. Тветер
Желтая карточка
А. Салетрос
54'
ГОЛ! 4:0!
И. Коне
Пас отдал
Д. Линдсет
45'
+6
Замена
O. JÃ¸rgen Halvorsen
️️️️
Э. Вихне
33'
ГОЛ! 3:0!
И. Коне
Пас отдал
К. Опсет
28'
Замена
К. Опсет
️️️️
Г. Молинс
24'
ГОЛ! 2:0!
И. Коне
22'
ГОЛ! 1:0!
И. Коне
Пас отдал
А. Салетрос
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
6
Антон Салетрос
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
3
Николай Наэсс
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
6
Микаэль Дюрестам
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
10
Джонатан Линдсет
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Сандефьорд
19
Вильям Куртович
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
99
Кристоффер Хансен
ЦФ
24
Хармит Сингх
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
2
Матс Хаакенстад
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
5
Брайс Вембангомо
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Сарпсборг 08
27
Дарио Канаджижа
ЦП
22
Кристиан Опсет
ЦФ
11
Мохамед Офкир
ЦФ
10
Рашад Мухаммед
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
Сандефьорд
99
Jesper Granlund
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
2-5
6
Салетрос
10
Молинс
10
Линдсет
34
28
Коне
17
Солтведт
18
Ветти
5
5
1
5
Вембангомо
4
2
Хаакенстад
18
Ветти
27
Канаджижа
27
Канаджижа
18
Ветти
10
Молинс
22
Опсет
22
Опсет
10
Молинс
32
Вихне
7
7
32
Вихне
28
Коне
3
3
28
Коне
5
Вембангомо
3
Эгели
3
Эгели
5
Вембангомо
8
8
9
Тветер
28
Гуссиас
28
Гуссиас
9
Тветер
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Сандефьорд
11
Мохамед Офкир
ЦФ
10
Рашад Мухаммед
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
99
Jesper Granlund
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
11
Мохамед Офкир
ЦФ
10
Рашад Мухаммед
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
Остались в запасе
99
Jesper Granlund
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Сарпсборг 08 - Сандефьорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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Сарпсборг 08
Сандефьорд
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
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