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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Викинг
Волеренга - Викинг: обзор матча 22 августа 2021
Волеренга
22.08.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
1 : 1
Завершен
Викинг
11'
В. Кьяртанссон
84'
Х. Танген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волеренга - Викинг
84'
ГОЛ! 1:1!
Х. Танген
Пас отдал
Ш. Паттинама
74'
Замена
Ш. Паттинама
️️️️
Р. Даниэль Викстоль
73'
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
К. Лекберг
Желтая карточка
J. Nation
66'
Замена
Н. Томсен
️️️️
В. Кьяртанссон
63'
55'
Замена
Я. де Ланлай
️️️️
М. Траоре
48'
Желтая карточка
Х. Танген
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
А. Лаюни
46'
Желтая карточка
А. Лаюни
25'
ГОЛ! 1:0!
В. Кьяртанссон
Пас отдал
О. Сахрауи
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
37
Иван Насберг
ЦЗ
16
Хенрик Бьордал
ЦП
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
35
Леонард Жута
ЦФ
9
Фредрик Йенсен
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
14
Амор Лаюни
ЦФ
11
Осаме Сахрауи
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
10
Златко Трипич
ЦП
5
Хенрик Хеггхейм
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
11
Кевин Кабран
ЦФ
27
Харальд Танген
ЦФ
16
Кристоффер Лекберг
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Волеренга
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
27
Albin Morfelt
ЦП
17
Якоб Энг
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
Викинг
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
2
Херман Хауген
ЦФ
1-1-5
37
Насберг
16
Бьордал
9
Кьяртанссон
1
Хауг
11
Сахрауи
14
Лаюни
15
Хольм
1-5
1
Остбю
10
Трипич
16
Лекберг
28
Себулонсен
3
Веватне
23
Викстоль
8
Белл
14
Лаюни
10
Кристенсен
10
Кристенсен
14
Лаюни
9
Кьяртанссон
6
Томсен
6
Томсен
9
Кьяртанссон
23
Викстоль
20
Паттинама
20
Паттинама
23
Викстоль
16
Лекберг
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
16
Лекберг
24
Траоре
11
де Ланлай
11
де Ланлай
24
Траоре
Остались в запасе
Волеренга
Викинг
27
Albin Morfelt
ЦП
17
Якоб Энг
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
2
Херман Хауген
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
27
Albin Morfelt
ЦП
17
Якоб Энг
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
Остались в запасе
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
2
Херман Хауген
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Волеренга - Викинг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
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