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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Буде-Глимт
Лиллестрем - Буде-Глимт: обзор матча 15 августа 2021
Лиллестрем
15.08.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
0 : 1
Завершен
Буде-Глимт
78'
Э. Ботхейм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лиллестрем - Буде-Глимт
90'
+6
Замена
Д. Мвука
️️️️
О. Сольбаккен
Замена
Ф. Крогстад
️️️️
Т. Петтерссон
90'
+1
88'
Замена
М. Конрадсен
️️️️
У. Ветлесен
78'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ботхейм
Замена
Й. Брюнес
️️️️
Т. Свендсен
66'
64'
Замена
М. Хейбротен
️️️️
Ф. Бьоркан
59'
Пенальти не реализован!
П. Берг
11'
Желтая карточка
М. Лоде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
23
Гьермунд Осен
ЦП
4
Эспен Гарнас
ЦФ
5
Иго Огбу
ЦФ
24
Том Петтерссон
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
20
Ветле Драгснес
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Буде-Глимт
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
10
Уго Ветлесен
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
14
Ульрик Салтнес
ЦФ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦФ
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЦФ
18
Бреде Матиас Мое
ЦФ
12
Никита Хайкин
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
3
Джозеф Баккей
ЦФ
7
Daniel Gustafsson
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
31
Martin Bergum
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦФ
Буде-Глимт
22
Джоэль Мвука
ЦП
6
Вегард Моберг
ЦП
22
Джошуа Смитс
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
8
Мортен Конрадсен
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
98
Пернамбуко
ЦФ
1-5
23
Осен
20
Драгснес
21
Кристиансен
10
Ольсен
23
Свендсен
18
Мэттью
2-1-1-5
2
Сампстед
2
Лоде
7
Берг
10
Ветлесен
14
Салтнес
12
Хайкин
18
Мое
15
Бьоркан
19
Фет
24
Петтерссон
27
Крогстад
27
Крогстад
24
Петтерссон
23
Свендсен
14
Брюнес
14
Брюнес
23
Свендсен
9
Сольбаккен
22
Мвука
22
Мвука
9
Сольбаккен
15
Бьоркан
22
Хейбротен
22
Хейбротен
15
Бьоркан
10
Ветлесен
8
Конрадсен
8
Конрадсен
10
Ветлесен
Остались в запасе
Лиллестрем
Буде-Глимт
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
3
Джозеф Баккей
ЦФ
7
Daniel Gustafsson
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
31
Martin Bergum
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
6
Вегард Моберг
ЦП
22
Джошуа Смитс
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
98
Пернамбуко
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
3
Джозеф Баккей
ЦФ
7
Daniel Gustafsson
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
31
Martin Bergum
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦФ
Остались в запасе
6
Вегард Моберг
ЦП
22
Джошуа Смитс
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
98
Пернамбуко
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Лиллестрем - Буде-Глимт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
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