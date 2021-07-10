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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Стремсгодсет
Викинг - Стремсгодсет: обзор матча 10 июля 2021
Викинг
10.07.2021, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
1 : 1
Завершен
Стремсгодсет
90'
З. Трипич
13'
Д. Ипалибо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Викинг - Стремсгодсет
Желтая карточка
В. Бериша
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
З. Трипич
90'
Желтая карточка
Ш. Паттинама
89'
84'
Желтая карточка
А. Лейфссон
Замена
T. HÃ¸iland
️️️️
С. Фридьоунссон
82'
Замена
Х. Хауген
️️️️
В. Веватне
81'
63'
Замена
М. Майгаард
️️️️
Д. Ипалибо
Замена
R. Ullaland Hove
️️️️
Я. де Ланлай
46'
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ипалибо
Пас отдал
N. Gunnarsson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
27
Харальд Танген
АП
11
Кевин Кабран
АП
14
Ветон Бериша
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
18
Джек Ипалибо
ОП
10
Герман Штенгель
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
3
Jonathan Parr
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Викинг
2
Херман Хауген
ПЗ
8
Lars Erik Sødal
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
2
Николас Микельсон
ПЗ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
21
Prosper Mendy
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
4-2-2-2
1
Остбю
20
Паттинама
5
Хеггхейм
3
Веватне
28
Себулонсен
28
Фридьоунссон
10
Трипич
11
Кабран
27
Танген
11
де Ланлай
14
Бериша
2-1-2-2-3
16
Михра
71
Вальсвик
19
Лейфссон
18
Ипалибо
10
Штенгель
8
Хове
18
Стеневик
8
Гулликсен
3
23
9
Фрайдей
3
Веватне
2
Хауген
2
Хауген
3
Веватне
11
де Ланлай
6
6
11
де Ланлай
28
Фридьоунссон
10
10
28
Фридьоунссон
18
Ипалибо
20
Майгаард
20
Майгаард
18
Ипалибо
Остались в запасе
Викинг
Стремсгодсет
8
Lars Erik Sødal
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
21
Prosper Mendy
ЦФ
2
Николас Микельсон
ПЗ
14
Мозес Мава
ЦФ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
8
Lars Erik Sødal
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
21
Prosper Mendy
ЦФ
2
Николас Микельсон
ПЗ
14
Мозес Мава
ЦФ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Викинг - Стремсгодсет
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
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2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Викинг
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