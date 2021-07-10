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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Сарпсборг 08
Сандефьорд - Сарпсборг 08: обзор матча 10 июля 2021
Сандефьорд
10.07.2021, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
2 : 0
Завершен
Сарпсборг 08
68'
К. Хансен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандефьорд - Сарпсборг 08
Замена
С. Гуссиас
️️️️
А. Тветер
84'
Замена
М. Валес
️️️️
Z. Eduardo
81'
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
К. Хансен
81'
Желтая карточка
К. Хансен
74'
ГОЛ! 1:0!
К. Хансен
68'
67'
Замена
С. Скалевик
️️️️
O. JÃ¸rgen Halvorsen
61'
Желтая карточка
O. JÃ¸rgen Halvorsen
57'
Замена
К. Опсет
️️️️
И. Коне
56'
Замена
Й. Солтведт
️️️️
Д. Линдсет
44'
Желтая карточка
E. Palsson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
5
Sander Moen Foss
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Сарпсборг 08
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
10
Джонатан Линдсет
ЦП
28
Ибрахима Коне
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Сандефьорд
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
99
Jesper Granlund
ЦФ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
Сарпсборг 08
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
10
Рашад Мухаммед
ЦП
2
Sulayman Bojang
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
2-1-1-1-5
2
Хаакенстад
5
Вембангомо
19
Куртович
6
Мерк
99
Хансен
4
7
8
9
Тветер
1
2-1-1-5
4
Утвик
3
Наэсс
32
Вихне
10
Линдсет
3
16
6
7
34
99
Хансен
7
Ньенету
7
Ньенету
99
Хансен
9
Тветер
28
Гуссиас
28
Гуссиас
9
Тветер
8
3
Валес
3
Валес
8
28
Коне
22
Опсет
22
Опсет
28
Коне
7
15
Скалевик
15
Скалевик
7
10
Линдсет
17
Солтведт
17
Солтведт
10
Линдсет
Остались в запасе
Сандефьорд
Сарпсборг 08
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
10
Рашад Мухаммед
ЦП
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
Остались в запасе
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
10
Рашад Мухаммед
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Сандефьорд - Сарпсборг 08
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
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Сандефьорд
Сарпсборг 08
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2
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2021.06.12 16:58
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
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