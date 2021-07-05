Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Бранн
Кристиансунд - Бранн: обзор матча 05 июля 2021
Кристиансунд
05.07.2021, понедельник, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
3 : 2
Завершен
Бранн
57'
А. Муколли
61'
Т. Гьертсен
76'
A. Hopmark
10'
М. Расмуссен
68'
Д. Бамба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристиансунд - Бранн
86'
Замена
J. Tveita
️️️️
K. Skaanes
Замена
A. Askar
️️️️
S. Nilsen
82'
Замена
️️️️
P. Erik Ulvestad
82'
ГОЛ! 3:2!
A. Hopmark
Пас отдал
Т. Гьертсен
76'
Желтая карточка
О. Скарсем
72'
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
А. Муколли
70'
Замена
Л. Каллудра
️️️️
С. Эрик Картум
70'
68'
ГОЛ! 2:2!
Д. Бамба
Пас отдал
Р. Тэйлор
Желтая карточка
А. Муколли
66'
62'
Замена
В. Форрен
️️️️
Y. Sane
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
Ф. Кастрати
62'
ГОЛ! 2:1!
Т. Гьертсен
Пас отдал
Ф. Кастрати
61'
ГОЛ! 1:1!
А. Муколли
Пас отдал
С. Эрик Картум
57'
53'
Желтая карточка
П. Странд
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Расмуссен
Пас отдал
П. Странд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
77
Олаус Скарсем
ЦП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
22
S. Nilsen
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Бранн
24
Петтер Странд
ЛЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
23
Daniel Alexander Pedersen
ЦФ
19
Yaya Sane
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Кристиансунд
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
11
Оскар Сивертсен
ПВ
77
Amin Askar
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
30
Elia Hadaya
ЦФ
36
Bendik Brevik
ЦФ
Бранн
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
2-5-1-2
34
МакДермотт
3
Асбак
5
19
Картум
28
Диоп
7
Гьертсен
6
77
Скарсем
98
Муколли
15
Кастрати
22
2-3-1-5
24
Кристиансен
24
Странд
10
Бармен
20
Расмуссен
21
Тэйлор
11
Бломберг
23
99
Бамба
19
24
19
22
77
77
22
98
Муколли
29
Мумбанья
29
Мумбанья
98
Муколли
23
23
19
Картум
10
Каллудра
10
Каллудра
19
Картум
15
Кастрати
9
Виллумссон
9
Виллумссон
15
Кастрати
19
15
15
19
19
4
Форрен
4
Форрен
19
Остались в запасе
Кристиансунд
Бранн
11
Оскар Сивертсен
ПВ
30
Elia Hadaya
ЦФ
36
Bendik Brevik
ЦФ
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
70
Moonga Simba
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Остались в запасе
11
Оскар Сивертсен
ПВ
30
Elia Hadaya
ЦФ
36
Bendik Brevik
ЦФ
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
Остались в запасе
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
70
Moonga Simba
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Статистика матча Кристиансунд - Бранн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Бранн
Новости команд
Все
Кристиансунд
Бранн
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Бранн» – «ПАОК»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«ПАОК» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Бранн» – «ПАОК»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«ПАОК» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+