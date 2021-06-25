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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Викинг
Сарпсборг 08 - Викинг: обзор матча 25 июня 2021
Сарпсборг 08
25.06.2021, пятница, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
1 : 2
Завершен
Викинг
38'
И. Коне
56'
К. Кабран
84'
Х. Танген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Викинг
90'
+8
Желтая карточка
В. Веватне
Желтая карточка
Р. Мухаммед
90'
+6
Красная карточка
И. Коне
90'
86'
Замена
R. Ullaland Hove
️️️️
Х. Танген
84'
ГОЛ! 1:2!
Х. Танген
Пас отдал
F. TorsteinbÃ¸
Замена
Р. Мухаммед
️️️️
E. Palsson
78'
73'
Желтая карточка
Р. Даниэль Викстоль
Замена
С. Ярль
️️️️
Й. Солтведт
71'
Замена
С. Скалевик
️️️️
B. Kantie Karamoko
71'
Замена
S. Bojang
️️️️
J. Thomassen
71'
56'
ГОЛ! 1:1!
К. Кабран
46'
Замена
К. Кабран
️️️️
Ш. Паттинама
Желтая карточка
Й. Солтведт
44'
ГОЛ! 1:0!
И. Коне
Пас отдал
J. Thomassen
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
3
Николай Наэсс
ЦЗ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
6
Антон Салетрос
ЦП
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Викинг
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
8
Джо Белл
ОП
8
Сондре Аукленд
АП
27
Харальд Танген
АП
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Сарпсборг 08
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
18
Феликс Мичел
ЦЗ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
10
Рашад Мухаммед
ЦП
10
Emir Derviskadic
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
2
Херман Хауген
ПЗ
11
Кевин Кабран
АП
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
2-1-2-5
3
Наэсс
4
Утвик
32
Вихне
17
Солтведт
6
Салетрос
5
28
Коне
16
6
34
3-3-2-3
23
Викстоль
5
Хеггхейм
3
Веватне
28
Себулонсен
8
Белл
20
Паттинама
8
Аукленд
27
Танген
14
Бериша
1
9
6
10
Мухаммед
10
Мухаммед
6
17
Солтведт
55
Ярль
55
Ярль
17
Солтведт
16
2
2
16
3
15
Скалевик
15
Скалевик
3
27
Танген
6
6
27
Танген
20
Паттинама
11
Кабран
11
Кабран
20
Паттинама
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Викинг
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
10
Emir Derviskadic
ЦФ
18
Феликс Мичел
ЦЗ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
2
Херман Хауген
ПЗ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
1
Арилд Остбю
ВР
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
10
Emir Derviskadic
ЦФ
18
Феликс Мичел
ЦЗ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
Остались в запасе
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
2
Херман Хауген
ПЗ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
1
Арилд Остбю
ВР
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Сарпсборг 08 - Викинг
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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