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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Кристиансунд
Хаугесунд - Кристиансунд: обзор матча 20 июня 2021
Хаугесунд
20.06.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
3 : 0
Завершен
Кристиансунд
63'
М. Деслер
71'
И. Ваджи
90+3'
Н. Сандберг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаугесунд - Кристиансунд
90'
+3
Вторая желтая
Л. Каллудра
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Н. Сандберг
90'
+3
Замена
М. Санде
️️️️
С. Лизет
86'
76'
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
Т. Гьертсен
76'
Замена
А. Муколли
️️️️
Б. Бай
Замена
Б. Лейте
️️️️
И. Ваджи
73'
ГОЛ! 2:0!
И. Ваджи
71'
Желтая карточка
С. Лизет
69'
65'
Желтая карточка
Л. Каллудра
ГОЛ! 1:0!
М. Деслер
63'
61'
Замена
Л. Каллудра
️️️️
С. Эрик Картум
Желтая карточка
U. Tillung Fredriksen
60'
48'
Замена
️️️️
О. Скарсем
42'
Желтая карточка
О. Скарсем
Желтая карточка
А. Столас
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
23
Александер Столас
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
23
Никлас Сандберг
ПВ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
5
Бент Сермо
ЦЗ
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Хаугесунд
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
16
Бруну Лейте
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
35
Andreas Endresen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
12
Helge Sandvik
ЦФ
Кристиансунд
98
Агон Муколли
ЛВ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
11
Оскар Сивертсен
ПВ
30
Elia Hadaya
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
4-1-2-3
1
Селвик
23
Столас
16
Хансен
2
Теркильдсен
3
Деслер
18
Кригард
99
Вельде
23
Сандберг
25
Ваджи
23
Лизет
12
3-5-1-1
34
МакДермотт
5
Сермо
3
Асбак
19
77
Скарсем
28
Диоп
6
7
Гьертсен
19
Картум
13
Бай
29
Мумбанья
25
Ваджи
16
Лейте
16
Лейте
25
Ваджи
23
Лизет
27
Санде
27
Санде
23
Лизет
13
Бай
98
Муколли
98
Муколли
13
Бай
19
Картум
10
Каллудра
10
Каллудра
19
Картум
7
Гьертсен
9
Виллумссон
9
Виллумссон
7
Гьертсен
Остались в запасе
Хаугесунд
Кристиансунд
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
35
Andreas Endresen
ЦФ
23
Торе Педерсен
ПЗ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
12
Helge Sandvik
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
30
Elia Hadaya
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ПВ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
35
Andreas Endresen
ЦФ
23
Торе Педерсен
ПЗ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
12
Helge Sandvik
ЦФ
Остались в запасе
30
Elia Hadaya
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ПВ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Хаугесунд - Кристиансунд
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
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2018.02.20 19:50
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