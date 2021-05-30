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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Викинг
Хаугесунд - Викинг: обзор матча 30 мая 2021
Хаугесунд
30.05.2021, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
4 : 2
Завершен
Викинг
25'
К. Вельде
60'
К. Вельде
64'
И. Ваджи
90+1'
А. Ндур
38'
В. Бериша (П)
90+5'
В. Бериша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаугесунд - Викинг
90'
+5
ГОЛ! 4:2!
В. Бериша
Пас отдал
Р. Даниэль Викстоль
ГОЛ! 4:1!
А. Ндур
Пас отдал
Б. Лейте
90'
+1
Замена
Б. Лейте
️️️️
С. Лизет
90'
Желтая карточка
С. Лизет
85'
Замена
А. Ндур
️️️️
И. Ваджи
77'
69'
Замена
К. Кабран
️️️️
З. Трипич
68'
Замена
Я. де Ланлай
️️️️
F. TorsteinbÃ¸
68'
Замена
Х. Хауген
️️️️
Ш. Паттинама
ГОЛ! 3:1!
И. Ваджи
Пас отдал
Н. Сандберг
64'
Замена
А. Столас
️️️️
Т. Педерсен
62'
ГОЛ! 2:1!
К. Вельде
Пас отдал
Н. Сандберг
60'
Желтая карточка
Т. Педерсен
38'
38'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Бериша
ГОЛ! 1:0!
К. Вельде
Пас отдал
Н. Сандберг
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
23
Никлас Сандберг
ПВ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Викинг
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
8
Джо Белл
ОП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
27
Харальд Танген
АП
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Хаугесунд
23
Александер Столас
ЛЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
16
Бруну Лейте
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
12
Helge Sandvik
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
8
Сондре Аукленд
АП
11
Кевин Кабран
АП
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
4-1-2-3
1
Селвик
3
Деслер
16
Хансен
2
Теркильдсен
23
Педерсен
18
Кригард
99
Вельде
23
Сандберг
25
Ваджи
23
Лизет
12
3-1-2-1-4
3
Веватне
5
Хеггхейм
20
Паттинама
8
Белл
28
Фридьоунссон
10
Трипич
27
Танген
14
Бериша
9
6
1
25
Ваджи
25
Ндур
25
Ндур
25
Ваджи
23
Педерсен
23
Столас
23
Столас
23
Педерсен
23
Лизет
16
Лейте
16
Лейте
23
Лизет
20
Паттинама
2
Хауген
2
Хауген
20
Паттинама
10
Трипич
11
Кабран
11
Кабран
10
Трипич
9
11
де Ланлай
11
де Ланлай
9
Остались в запасе
Хаугесунд
Викинг
12
Helge Sandvik
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
27
Мадс Санде
ЦП
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
8
Сондре Аукленд
АП
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
1
Арилд Остбю
ВР
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
12
Helge Sandvik
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
27
Мадс Санде
ЦП
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
Остались в запасе
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
8
Сондре Аукленд
АП
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
1
Арилд Остбю
ВР
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Хаугесунд - Викинг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
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