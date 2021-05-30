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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Сандефьорд
Волеренга - Сандефьорд: обзор матча 30 мая 2021
Волеренга
30.05.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
3 : 1
Завершен
Сандефьорд
39'
J. Nation
61'
А. Лаюни
70'
А. Доннум (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волеренга - Сандефьорд
89'
Замена
Z. Eduardo
️️️️
A. Ordagić
89'
Замена
M. Kreuzriegler
️️️️
М. Хаакенстад
Замена
Ф. Майре
️️️️
А. Доннум
75'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Доннум
70'
67'
Замена
E. Valles
️️️️
Э. Бренден
64'
Желтая карточка
М. Валес
Желтая карточка
А. Доннум
64'
ГОЛ! 2:0!
А. Лаюни
Пас отдал
Х. Удаль
61'
ГОЛ! 1:0!
J. Nation
Пас отдал
К. Борхгревинк
39'
Замена
Х. Удаль
️️️️
В. Кьяртанссон
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
16
Хенрик Бьордал
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Сандефьорд
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
24
Хармит Сингх
ЦП
15
Эрик Бренден
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
5
Sander Moen Foss
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сакариас Опсал
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
4
Fredrik Holmé
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
2
Oskar Opsahl
ЦФ
Сандефьорд
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
92
Frederik Due
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
4
Enric Valles
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
2-4-1-3
1
Классон
3
Адекугбе
2
Борхгревинк
10
Кристенсен
16
Бьордал
15
Доннум
9
Йенсен
14
Лаюни
9
Кьяртанссон
13
4
2-3-1-5
2
Хаакенстад
5
Вембангомо
24
Сингх
15
Бренден
3
Валес
99
Хансен
5
1
7
10
9
Тветер
9
Кьяртанссон
19
Удаль
19
Удаль
9
Кьяртанссон
15
Доннум
7
Майре
7
Майре
15
Доннум
2
Хаакенстад
4
4
2
Хаакенстад
15
Бренден
4
4
15
Бренден
10
8
8
10
7
Ньенету
7
Ньенету
Остались в запасе
Волеренга
Сандефьорд
4
Fredrik Holmé
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦП
2
Oskar Opsahl
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ВР
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
92
Frederik Due
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
4
Fredrik Holmé
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦП
2
Oskar Opsahl
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ВР
Остались в запасе
92
Frederik Due
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Волеренга - Сандефьорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
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