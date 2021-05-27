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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Кристиансунд
Сарпсборг 08 - Кристиансунд: обзор матча 27 мая 2021
Сарпсборг 08
27.05.2021, четверг, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
0 : 1
Завершен
Кристиансунд
76'
С. Эрик Картум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Кристиансунд
90'
Желтая карточка
Ф. Кастрати
86'
Замена
Ф. Кастрати
️️️️
Т. Гьертсен
Замена
Й. Солтведт
️️️️
М. Дюрестам
84'
80'
Замена
Л. Каллудра
️️️️
С. Эрик Картум
79'
Желтая карточка
A. Askar
76'
ГОЛ! 0:1!
С. Эрик Картум
73'
Желтая карточка
S. Nilsen
Замена
М. Офкир
️️️️
Б. Утвик
69'
65'
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
Ф. Мумбанья
65'
Замена
A. Askar
️️️️
К. Асбак
Замена
S. Bojang
️️️️
Э. Вихне
57'
Замена
B. Kantie Karamoko
️️️️
M. Odegaard
57'
Замена
O. JÃ¸rgen Halvorsen
️️️️
С. Скалевик
56'
Желтая карточка
А. Салетрос
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
10
Джонатан Линдсет
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
5
Magnar Odegaard
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
22
S. Nilsen
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Сарпсборг 08
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
18
Феликс Мичел
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
11
Мохамед Офкир
ЛВ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
Кристиансунд
19
Aliou Coly
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
30
Elia Hadaya
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
3-1-2-5
4
Утвик
6
Дюрестам
3
Наэсс
32
Вихне
10
Линдсет
6
Салетрос
16
34
28
Коне
15
Скалевик
5
2-5-1-2
34
МакДермотт
3
Асбак
5
77
Скарсем
28
Диоп
6
7
Гьертсен
19
Картум
13
Бай
29
Мумбанья
22
4
Утвик
11
Офкир
11
Офкир
4
Утвик
6
Дюрестам
17
Солтведт
17
Солтведт
6
Дюрестам
32
Вихне
2
2
32
Вихне
15
Скалевик
7
7
15
Скалевик
5
3
3
5
3
Асбак
77
77
3
Асбак
19
19
19
Картум
10
Каллудра
10
Каллудра
19
Картум
29
Мумбанья
9
Виллумссон
9
Виллумссон
29
Мумбанья
7
Гьертсен
15
Кастрати
15
Кастрати
7
Гьертсен
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Кристиансунд
18
Феликс Мичел
ЦЗ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
Главный тренер
Гейр Бакке
30
Elia Hadaya
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
98
Агон Муколли
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
18
Феликс Мичел
ЦЗ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
Остались в запасе
30
Elia Hadaya
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
98
Агон Муколли
ЛВ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Сарпсборг 08 - Кристиансунд
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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Сарпсборг 08
Кристиансунд
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
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