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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Хаугесунд
Сандефьорд - Хаугесунд: обзор матча 21 июля 2021
Сандефьорд
21.07.2021, среда, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
1 : 1
Завершен
Хаугесунд
58'
U. Tillung Fredriksen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандефьорд - Хаугесунд
Замена
М. Валес
️️️️
Z. Eduardo
81'
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
К. Хансен
76'
64'
Замена
А. Ндур
️️️️
И. Ваджи
Желтая карточка
Z. Eduardo
62'
58'
ГОЛ! 0:1!
U. Tillung Fredriksen
Пас отдал
К. Вельде
46'
Замена
М. Санде
️️️️
Ф. Кнудсен
37'
Желтая карточка
И. Ваджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
5
Брайс Вембангомо
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
2
Матс Хаакенстад
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
19
Вильям Куртович
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
99
Кристоффер Хансен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Хаугесунд
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
23
Никлас Сандберг
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
23
Торе Педерсен
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
23
Александер Столас
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
99
Кристоффер Вельде
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Сандефьорд
3
Марк Валес
ЦП
7
Франклин Ньенету
ЦФ
99
Jesper Granlund
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
24
Andre Sodlund
ЦФ
Хаугесунд
16
Бруну Лейте
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦФ
25
Алиун Ндур
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
5
8
99
Хансен
9
Тветер
19
Куртович
6
Мерк
1-5
2
Теркильдсен
23
Столас
99
Вельде
25
Ваджи
23
Лизет
18
Кригард
8
3
Валес
3
Валес
8
99
Хансен
7
Ньенету
7
Ньенету
99
Хансен
3
Кнудсен
27
Санде
27
Санде
3
Кнудсен
25
Ваджи
25
Ндур
25
Ндур
25
Ваджи
Остались в запасе
Сандефьорд
Хаугесунд
99
Jesper Granlund
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
24
Andre Sodlund
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
16
Бруну Лейте
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
99
Jesper Granlund
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
24
Andre Sodlund
ЦФ
Остались в запасе
16
Бруну Лейте
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Сандефьорд - Хаугесунд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
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Сандефьорд
Хаугесунд
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
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В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
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2019.02.11 00:13
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Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
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Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
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