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Португалия (мол.) - Италия (мол.)

31.05.2021, Понедельник, 22:00 мск Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала Португалия (мол.) - Италия (мол.)
Молодежный чемпионат Европы 2015, группа B
2 тур
21 июня, воскресенье 21:45 Италия (мол.) 0:0 Португалия (мол.)
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