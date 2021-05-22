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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - ЛАСК
Рапид - ЛАСК: обзор матча 22 мая 2021
Рапид
22.05.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 10 тур
3 : 0
Завершен
ЛАСК
48'
Т. Фонтас
75'
К. Кнасмюллнер
90+5'
К. Кнасмюллнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - ЛАСК
ГОЛ! 3:0!
К. Кнасмюллнер
Пас отдал
Т. Шик
90'
+5
85'
Замена
К. Рамзебнер
️️️️
П. Филипович
Замена
М. Зоннляйтнер
️️️️
М. Барач
81'
Замена
К. Китагава
️️️️
Ю. Демир
78'
Замена
Д. Любичич
️️️️
Д. Петрович
78'
ГОЛ! 2:0!
К. Кнасмюллнер
Пас отдал
М. Ульманн
75'
71'
Замена
A. Griger
️️️️
Х. Балич
Замена
Т. Шик
️️️️
Л. Граймль
66'
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
Т. Фонтас
58'
51'
Замена
Д. Райтер
️️️️
Й. Эггештайн
ГОЛ! 1:0!
Т. Фонтас
Пас отдал
Ф. Стойкович
48'
Желтая карточка
М. Хофманн
35'
26'
Желтая карточка
Р. Реннер
6'
Желтая карточка
Х. Балич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
5
Лион Шустер
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
18
Хусейн Балич
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
49
Коя Китагава
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
5
Валентино Мюллер
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
38
Adam Griger
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
3-2-3-2
30
Штребингер
30
Стойкович
44
Барач
28
Хофманн
31
Ульманн
12
Граймль
5
Шустер
21
Петрович
11
Фонтас
9
Кара
22
Демир
2-5-3
30
Шлагер
18
Траунер
16
Андраде
26
Ранфтль
34
Михорль
36
Реннер
5
Филипович
21
Мадсен
36
Гойгингер
19
Эггештайн
18
Балич
44
Барач
6
Зоннляйтнер
6
Зоннляйтнер
44
Барач
21
Петрович
21
Любичич
21
Любичич
21
Петрович
11
Фонтас
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
11
Фонтас
12
Граймль
13
Шик
13
Шик
12
Граймль
22
Демир
49
Китагава
49
Китагава
22
Демир
18
Балич
38
38
18
Балич
5
Филипович
15
Рамзебнер
15
Рамзебнер
5
Филипович
19
Эггештайн
29
Райтер
29
Райтер
19
Эггештайн
Остались в запасе
Рапид
ЛАСК
25
Пауль Гартлер
ВР
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
36
Томас Гебауэр
ВР
8
Джеймс Холланд
ОП
5
Валентино Мюллер
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
8
Джеймс Холланд
ОП
5
Валентино Мюллер
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Рапид - ЛАСК
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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