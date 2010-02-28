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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Порту
Спортинг - Порту: обзор матча 28 февраля 2010
Спортинг
28.02.2010, воскресенье, 23:15
Чемпионат Португалии, 21 тур
3 : 0
Завершен
Порту
7'
Я. Джало
45+1'
М. Измайлов
47'
М. Велозу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Порту
Замена
Ж. Перейра
️️️️
М. Измайлов
Желтая карточка
Лиедсон
Желтая карточка
М. Измайлов
Замена
А. Силва
️️️️
М. Велозу
Желтая карточка
Элтон
Желтая карточка
Ф. Беллуски
Замена
Полга
️️️️
Д. Карришу
Замена
К. Родригес
️️️️
Р. Микаэл
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
М. Гонсалес
ГОЛ! 3:0!
М. Велозу
Замена
Ф. Беллуски
️️️️
Р. Мейрелеш
ГОЛ! 2:0!
М. Измайлов
+1
Желтая карточка
Я. Джало
19'
Желтая карточка
Б. Алвеш
Желтая карточка
Ж. Моутинью
18'
Желтая карточка
М. Велозу
14'
ГОЛ! 1:0!
Я. Джало
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Леандро Грими
ЛЗ
4
Тонел
ЦЗ
78
Абел
ПЗ
4
Педру Мендеш
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Жоао Моутинью
(К)
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
16
Янник Джало
ПП
2
Марат Измайлов
ПП
19
Лиедсон
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Порту
1
Элтон
ВР
22
Бруну Алвеш
(К)
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
5
Томас Коста
ОП
16
Рубен Микаэл
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
11
Мариано Гонсалес
РФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Спортинг
16
Тьягу
ВР
4
Полга
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
15
Адриен Силва
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
29
Карлос Салейру
ЦФ
Порту
0
Нуно
ВР
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
8
Диего Валери
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
25
Фернандо Беллуски
ЦП
3-5-1-1
1
Патрисиу
5
Грими
4
Тонел
78
Абел
4
Мендеш
44
Велозу
8
Моутинью
23
Карришу
2
Измайлов
16
Джало
19
Лиедсон
3-2-2-3
1
Элтон
7
Фусиле
6
Роланду
22
Алвеш
13
Лопеш
5
Коста
16
Микаэл
14
Мейрелеш
11
Гонсалес
18
Варела
9
Фалькао
23
Карришу
4
Полга
4
Полга
23
Карришу
2
Измайлов
27
Перейра
27
Перейра
2
Измайлов
44
Велозу
15
Силва
15
Силва
44
Велозу
16
Микаэл
7
Родригес
7
Родригес
16
Микаэл
11
Гонсалес
13
Гуарин
13
Гуарин
11
Гонсалес
14
Мейрелеш
25
Беллуски
25
Беллуски
14
Мейрелеш
Остались в запасе
Спортинг
Порту
16
Тьягу
ВР
25
Бруну Перейринья
ЛП
14
Матиас Фернандес
ЦП
29
Карлос Салейру
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
0
Нуно
ВР
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
8
Диего Валери
ЦП
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Остались в запасе
16
Тьягу
ВР
25
Бруну Перейринья
ЛП
14
Матиас Фернандес
ЦП
29
Карлос Салейру
ЦФ
Остались в запасе
0
Нуно
ВР
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
8
Диего Валери
ЦП
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Статистика матча Спортинг - Порту
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 23:10 (прямая)
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