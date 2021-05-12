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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Штурм
Тироль - Штурм: обзор матча 12 мая 2021
Тироль
12.05.2021, среда, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 8 тур
2 : 3
Завершен
Штурм
39'
Н. Фредериксен
72'
Н. Фредериксен
31'
Д. Немет
38'
К. Йебоа
55'
С. Хирлендер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тироль - Штурм
Замена
S. Hager
️️️️
Д. Шнегг
83'
Замена
F. Buchacher
️️️️
Д. Гугганиг
83'
83'
Замена
Л. Ягер
️️️️
О. Китеишвили
83'
Замена
К. Фрайсенбихлер
️️️️
К. Йебоа
79'
Замена
И. Любич
️️️️
Я. Яншер
73'
Замена
Н. Гейрхофер
️️️️
Г. Вютрих
ГОЛ! 2:3!
Н. Фредериксен
Пас отдал
B. Pranter
72'
Замена
B. Pranter
️️️️
Т. Анселм
65'
Замена
J. Naschberger
️️️️
Ж. Рогель
65'
Замена
Z. Dedic
️️️️
Ф. Ридер
58'
Желтая карточка
N. Celic
55'
55'
ГОЛ! 1:3!
С. Хирлендер
Желтая карточка
Н. Фредериксен
40'
ГОЛ! 1:2!
Н. Фредериксен
Пас отдал
Д. Шнегг
39'
38'
ГОЛ! 0:2!
К. Йебоа
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Немет
Желтая карточка
Ф. Кох
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЦП
23
Давид Шнегг
ЦП
43
Nemanja Celic
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
11
Тобиас Анселм
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
89
Якоб Яншер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
44
Амаду Данте
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
30
Андреас Кюн
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
26
Florian Buchacher
ЦЗ
0
S. Hager
ЦЗ
8
Ренни Смит
ЦП
0
B. Pranter
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
0
Z. Dedic
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
18
Филипп Хуспек
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
3-5-2
25
Освальд
6
Бехоунек
3
Гугганиг
24
Кох
33
Ридер
23
Шнегг
43
6
Пецос
21
Рогель
8
Фредериксен
11
Анселм
4-4-2
28
Зибенхандль
70
Газибегович
4
Горенц-Станкович
4
Немет
5
Вютрих
8
Китеишвили
25
Хирлендер
44
Данте
89
Яншер
30
Кюн
9
Йебоа
21
Рогель
14
14
21
Рогель
3
Гугганиг
26
26
3
Гугганиг
23
Шнегг
0
0
23
Шнегг
11
Анселм
0
0
11
Анселм
33
Ридер
0
0
33
Ридер
5
Вютрих
35
Гейрхофер
35
Гейрхофер
5
Вютрих
8
Китеишвили
17
Ягер
17
Ягер
8
Китеишвили
89
Яншер
77
Любич
77
Любич
89
Яншер
9
Йебоа
30
Фрайсенбихлер
30
Фрайсенбихлер
9
Йебоа
Остались в запасе
Тироль
Штурм
8
Ренни Смит
ЦП
13
B. Ozegovic
ВР
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
18
Филипп Хуспек
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
8
Ренни Смит
ЦП
13
B. Ozegovic
ВР
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
18
Филипп Хуспек
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Тироль - Штурм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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