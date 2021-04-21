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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Рапид
ЛАСК - Рапид: обзор матча 21 апреля 2021
ЛАСК
21.04.2021, среда, 21:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 4 тур
1 : 1
Завершен
Рапид
63'
Т. Гойгингер
71'
К. Кнасмюллнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Рапид
Желтая карточка
Т. Забитцер
90'
+2
Замена
Т. Забитцер
️️️️
П. Михорль
85'
85'
Замена
К. Китагава
️️️️
К. Кнасмюллнер
78'
Замена
К. Аразе
️️️️
Т. Фонтас
Желтая карточка
Ф. Визингер
76'
Замена
Д. Холланд
️️️️
Л. Гргич
72'
72'
Замена
С. Граховац
️️️️
Д. Петрович
71'
ГОЛ! 1:1!
К. Кнасмюллнер
67'
Желтая карточка
М. Хофманн
ГОЛ! 1:0!
Т. Гойгингер
Пас отдал
П. Михорль
63'
Замена
Х. Балич
️️️️
Г. Траунер
62'
Замена
А. Андраде
️️️️
М. Поцман
62'
Желтая карточка
Т. Гойгингер
52'
Желтая карточка
Й. Эггештайн
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
8
Лукас Гргич
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
36
Томас Гойгингер
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
38
Adam Griger
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
2-5-3
30
Шлагер
28
Визингер
18
Траунер
5
Филипович
34
Михорль
21
Мадсен
26
Ранфтль
8
Гргич
19
Эггештайн
19
Поцман
36
Гойгингер
4-1-4-1
30
Штребингер
28
Хофманн
44
Барач
31
Ульманн
30
Стойкович
21
Любичич
21
Петрович
13
Шик
28
Кнасмюллнер
11
Фонтас
9
Кара
19
Поцман
16
Андраде
16
Андраде
19
Поцман
8
Гргич
8
Холланд
8
Холланд
8
Гргич
34
Михорль
10
Забитцер
10
Забитцер
34
Михорль
18
Траунер
18
Балич
18
Балич
18
Траунер
21
Петрович
15
Граховац
15
Граховац
21
Петрович
11
Фонтас
36
Аразе
36
Аразе
11
Фонтас
28
Кнасмюллнер
49
Китагава
49
Китагава
28
Кнасмюллнер
Остались в запасе
ЛАСК
Рапид
38
Adam Griger
ЦФ
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
38
Adam Griger
ЦФ
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча ЛАСК - Рапид
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
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