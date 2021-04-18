Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Штурм
Рапид - Штурм: обзор матча 18 апреля 2021
Рапид
18.04.2021, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 3 тур
0 : 0
Завершен
Штурм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Штурм
Желтая карточка
Ф. Стойкович
90'
+2
89'
Замена
Д. Шабанхаджай
️️️️
С. Хирлендер
82'
Желтая карточка
Б. Балай
82'
Замена
Б. Балай
️️️️
Я. Яншер
Замена
К. Аразе
️️️️
М. Ритцмайер
80'
77'
Замена
И. Любич
️️️️
О. Китеишвили
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
С. Граховац
70'
Замена
Ю. Демир
️️️️
Т. Фонтас
58'
Желтая карточка
Л. Граймль
45'
+2
39'
Красная карточка
К. Йебоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
21
Деян Петрович
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
44
Амаду Данте
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
30
Андреас Кюн
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
5
Лион Шустер
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
77
Иван Любич
ЦП
18
Филипп Хуспек
ЦП
16
Сандро Шендль
ПП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
15
Francisco Mwepu
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
3-1-5-1
30
Штребингер
30
Стойкович
12
Граймль
31
Ульманн
21
Любичич
15
Граховац
13
Шик
11
Фонтас
8
Ритцмайер
21
Петрович
9
Кара
4-4-2
28
Зибенхандль
70
Газибегович
35
Гейрхофер
4
Горенц-Станкович
4
Немет
25
Хирлендер
8
Китеишвили
89
Яншер
44
Данте
9
Йебоа
30
Кюн
15
Граховац
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
15
Граховац
8
Ритцмайер
36
Аразе
36
Аразе
8
Ритцмайер
11
Фонтас
22
Демир
22
Демир
11
Фонтас
25
Хирлендер
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
25
Хирлендер
8
Китеишвили
77
Любич
77
Любич
8
Китеишвили
89
Яншер
9
Балай
9
Балай
89
Яншер
Остались в запасе
Рапид
Штурм
5
Лион Шустер
ЦП
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
49
Коя Китагава
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
16
Сандро Шендль
ПП
15
Francisco Mwepu
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
18
Филипп Хуспек
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
5
Лион Шустер
ЦП
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
49
Коя Китагава
ЦФ
Остались в запасе
16
Сандро Шендль
ПП
15
Francisco Mwepu
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
18
Филипп Хуспек
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Рапид - Штурм
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
Новости команд
Все
Рапид
Штурм
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«Штурм» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Марселя» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«Штурм» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Марселя» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+