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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - ЛАСК
Зальцбург - ЛАСК: обзор матча 18 апреля 2021
Зальцбург
18.04.2021, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 3 тур
2 : 0
Завершен
ЛАСК
87'
М. Бериша
90+3'
Н. Окафор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - ЛАСК
ГОЛ! 2:0!
Н. Окафор
Пас отдал
К. Адейеми
90'
+3
Замена
Н. Окафор
️️️️
П. Дака
89'
Замена
Н. Зайвальд
️️️️
З. Юнузович
89'
ГОЛ! 1:0!
М. Бериша
87'
80'
Желтая карточка
Р. Реннер
Замена
У. Соле
️️️️
Б. Ааронсон
74'
69'
Замена
Д. Райтер
️️️️
Й. Эггештайн
Замена
Бернардо
️️️️
М. Вебер
65'
29'
Желтая карточка
Р. Ранфтль
21'
Желтая карточка
А. Андраде
20'
Желтая карточка
П. Михорль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
13
Николас Зайвальд
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
8
Лукас Гргич
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
10
Томас Забитцер
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
4-3-1-2
23
Станкович
17
Ульмер
5
Рамальо
8
Вебер
5
Кристенсен
16
Юнузович
12
Мвепу
24
Бернед
11
Ааронсон
20
Бериша
27
Дака
3-1-3-3
30
Шлагер
18
Траунер
16
Андраде
28
Визингер
8
Холланд
26
Ранфтль
34
Михорль
36
Реннер
36
Гойгингер
18
Балич
19
Эггештайн
8
Вебер
13
Бернардо
13
Бернардо
8
Вебер
27
Дака
19
Окафор
19
Окафор
27
Дака
16
Юнузович
13
Зайвальд
13
Зайвальд
16
Юнузович
11
Ааронсон
28
Соле
28
Соле
11
Ааронсон
19
Эггештайн
29
Райтер
29
Райтер
19
Эггештайн
Остались в запасе
Зальцбург
ЛАСК
58
Нико Мантль
ВР
14
Карим Адейеми
ЛВ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
8
Лукас Гргич
ЦП
36
Томас Гебауэр
ВР
5
Петар Филипович
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
10
Томас Забитцер
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
14
Карим Адейеми
ЛВ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
Остались в запасе
8
Лукас Гргич
ЦП
36
Томас Гебауэр
ВР
5
Петар Филипович
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
10
Томас Забитцер
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Зальцбург - ЛАСК
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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