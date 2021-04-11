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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Тироль
Штурм - Тироль: обзор матча 11 апреля 2021
Штурм
11.04.2021, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 2 тур
3 : 2
Завершен
Тироль
17'
Я. Яншер
23'
Я. Яншер
33'
С. Хирлендер
15'
Н. Фредериксен
71'
Н. Фредериксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Тироль
Вторая желтая
Л. Ягер
90'
+4
Замена
Ю. Газибегович
️️️️
А. Кюн
85'
Замена
Ф. Хуспек
️️️️
Я. Яншер
85'
83'
Желтая карточка
F. Buchacher
79'
Желтая карточка
Р. Бехоунек
Замена
К. Фрайсенбихлер
️️️️
К. Йебоа
78'
76'
Замена
B. Pranter
️️️️
Т. Анселм
71'
ГОЛ! 3:2!
Н. Фредериксен
Желтая карточка
Л. Ягер
70'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
67'
64'
Замена
F. Buchacher
️️️️
Д. Шнегг
64'
Замена
Р. Смит
️️️️
J. Naschberger
64'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Ж. Рогель
Замена
И. Любич
️️️️
С. Хирлендер
63'
ГОЛ! 3:1!
С. Хирлендер
Пас отдал
Я. Яншер
33'
ГОЛ! 2:1!
Я. Яншер
23'
ГОЛ! 1:1!
Я. Яншер
Пас отдал
Й. Горенц-Станкович
17'
15'
ГОЛ! 0:1!
Н. Фредериксен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦП
44
Амаду Данте
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
30
Андреас Кюн
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ЦЗ
23
Давид Шнегг
ЦП
43
Nemanja Celic
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
11
Тобиас Анселм
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
0
Z. Dedic
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
18
Филипп Хуспек
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
26
Florian Buchacher
ЦЗ
0
S. Hager
ЦЗ
8
Ренни Смит
ЦП
0
B. Pranter
ЦП
0
F. Toplitsch
ЦП
33
Флориан Ридер
ЦП
3-5-2
28
Зибенхандль
5
Вютрих
4
Немет
4
Горенц-Станкович
44
Данте
25
Хирлендер
8
Китеишвили
89
Яншер
17
Ягер
9
Йебоа
30
Кюн
3-3-4
25
Освальд
6
Бехоунек
3
Гугганиг
24
Кох
21
Рогель
43
23
Шнегг
8
Фредериксен
0
14
11
Анселм
30
Кюн
70
Газибегович
70
Газибегович
30
Кюн
89
Яншер
18
Хуспек
18
Хуспек
89
Яншер
25
Хирлендер
77
Любич
77
Любич
25
Хирлендер
9
Йебоа
30
Фрайсенбихлер
30
Фрайсенбихлер
9
Йебоа
14
8
Смит
8
Смит
14
23
Шнегг
26
26
23
Шнегг
11
Анселм
0
0
11
Анселм
21
Рогель
33
Ридер
33
Ридер
21
Рогель
Остались в запасе
Штурм
Тироль
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
13
B. Ozegovic
ВР
0
S. Hager
ЦЗ
0
F. Toplitsch
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
9
Беким Балай
ЦФ
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
0
S. Hager
ЦЗ
0
F. Toplitsch
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Штурм - Тироль
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
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