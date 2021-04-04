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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Штурм
Зальцбург - Штурм: обзор матча 04 апреля 2021
Зальцбург
04.04.2021, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 1 тур
3 : 1
Завершен
Штурм
3'
П. Дака
5'
П. Дака
11'
П. Дака
13'
А. Данте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Штурм
90'
+2
Желтая карточка
К. Фрайсенбихлер
Желтая карточка
Бернардо
90'
+1
84'
Замена
С. Шендль
️️️️
Й. Горенц-Станкович
84'
Замена
Б. Балай
️️️️
Я. Яншер
Замена
Н. Зайвальд
️️️️
З. Юнузович
77'
Замена
К. Адейеми
️️️️
Б. Ааронсон
77'
76'
Замена
Д. Шабанхаджай
️️️️
А. Кюн
69'
Желтая карточка
Л. Ягер
Пенальти не реализован!
П. Дака
69'
Замена
Бернардо
️️️️
А. Бернед
67'
65'
Замена
К. Фрайсенбихлер
️️️️
К. Йебоа
Желтая карточка
З. Юнузович
47'
46'
Замена
О. Китеишвили
️️️️
И. Любич
38'
Желтая карточка
Я. Яншер
Желтая карточка
М. Вебер
37'
Желтая карточка
М. Бериша
34'
13'
ГОЛ! 3:1!
А. Данте
Пас отдал
Я. Яншер
ГОЛ! 3:0!
П. Дака
11'
ГОЛ! 2:0!
П. Дака
Пас отдал
Б. Ааронсон
5'
ГОЛ! 1:0!
П. Дака
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
44
Амаду Данте
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
30
Андреас Кюн
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
13
Николас Зайвальд
ЦП
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
8
Отар Китеишвили
ЦП
16
Сандро Шендль
ПП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
4-3-1-2
23
Станкович
17
Ульмер
8
Вебер
5
Рамальо
5
Кристенсен
16
Юнузович
24
Бернед
12
Мвепу
11
Ааронсон
27
Дака
20
Бериша
3-5-2
28
Зибенхандль
5
Вютрих
4
Немет
4
Горенц-Станкович
17
Ягер
44
Данте
77
Любич
89
Яншер
25
Хирлендер
9
Йебоа
30
Кюн
11
Ааронсон
14
Адейеми
14
Адейеми
11
Ааронсон
16
Юнузович
13
Зайвальд
13
Зайвальд
16
Юнузович
24
Бернед
13
Бернардо
13
Бернардо
24
Бернед
30
Кюн
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
30
Кюн
4
Горенц-Станкович
16
Шендль
16
Шендль
4
Горенц-Станкович
77
Любич
8
Китеишвили
8
Китеишвили
77
Любич
9
Йебоа
30
Фрайсенбихлер
30
Фрайсенбихлер
9
Йебоа
89
Яншер
9
Балай
9
Балай
89
Яншер
Остались в запасе
Зальцбург
Штурм
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
58
Нико Мантль
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
58
Нико Мантль
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Зальцбург - Штурм
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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