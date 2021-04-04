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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - ЛАСК
Тироль - ЛАСК: обзор матча 04 апреля 2021
Тироль
04.04.2021, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 1 тур
2 : 0
Завершен
ЛАСК
48'
Z. Dedic
59'
Ж. Рогель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тироль - ЛАСК
Замена
F. Buchacher
️️️️
Ж. Рогель
89'
Замена
F. Toplitsch
️️️️
J. Naschberger
89'
Замена
B. Pranter
️️️️
Z. Dedic
82'
Замена
Р. Смит
️️️️
Т. Анселм
82'
79'
Замена
Д. Райтер
️️️️
Й. Эггештайн
79'
Замена
М. Поцман
️️️️
Р. Реннер
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Н. Фредериксен
73'
66'
Замена
М. Эмиль Мадсен
️️️️
П. Михорль
66'
Замена
А. Андраде
️️️️
П. Филипович
ГОЛ! 2:0!
Ж. Рогель
Пас отдал
Z. Dedic
59'
57'
Желтая карточка
Й. Эггештайн
ГОЛ! 1:0!
Z. Dedic
Пас отдал
J. Naschberger
48'
Желтая карточка
Ф. Освальд
43'
43'
Пенальти не реализован!
Ф. Визингер
32'
Желтая карточка
Р. Реннер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ЦЗ
43
Nemanja Celic
ЦП
23
Давид Шнегг
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
11
Тобиас Анселм
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
0
Z. Dedic
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
18
Хусейн Балич
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
0
S. Hager
ЦЗ
26
Florian Buchacher
ЦЗ
8
Ренни Смит
ЦП
33
Флориан Ридер
ЦП
0
B. Pranter
ЦП
0
F. Toplitsch
ЦП
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
8
Лукас Гргич
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
3-3-4
25
Освальд
6
Бехоунек
3
Гугганиг
24
Кох
43
23
Шнегг
21
Рогель
11
Анселм
8
Фредериксен
0
14
2-1-4-3
30
Шлагер
18
Траунер
28
Визингер
8
Холланд
34
Михорль
26
Ранфтль
5
Филипович
36
Реннер
36
Гойгингер
19
Эггештайн
18
Балич
11
Анселм
8
Смит
8
Смит
11
Анселм
21
Рогель
26
26
21
Рогель
8
Фредериксен
33
Ридер
33
Ридер
8
Фредериксен
0
0
0
0
14
0
0
14
5
Филипович
16
Андраде
16
Андраде
5
Филипович
34
Михорль
21
Мадсен
21
Мадсен
34
Михорль
19
Эггештайн
29
Райтер
29
Райтер
19
Эггештайн
36
Реннер
19
Поцман
19
Поцман
36
Реннер
Остались в запасе
Тироль
ЛАСК
13
B. Ozegovic
ВР
0
S. Hager
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
8
Лукас Гргич
ЦП
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
0
S. Hager
ЦЗ
Остались в запасе
8
Лукас Гргич
ЦП
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Тироль - ЛАСК
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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