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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Брондбю
Орхус - Брондбю: обзор матча 20 мая 2021
Орхус
20.05.2021, четверг, 21:00
Дания. Суперлига, группа A, 9 тур
1 : 2
Завершен
Брондбю
38'
P. Olsen (П)
5'
М. Уре
73'
М. Уре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орхус - Брондбю
90'
+3
Замена
А. Слимане
️️️️
С. Хедлунд
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
A. Ballegaard Ammitzboll
84'
81'
Желтая карточка
С. Хедлунд
77'
Замена
А. Павлович
️️️️
М. Уре
77'
Замена
Р. Корлу
️️️️
Л. Виген
Желтая карточка
P. Olsen
76'
73'
ГОЛ! 1:2!
М. Уре
Замена
А. Гренбек
️️️️
Д. Линкс
65'
Замена
B. Hvidt
️️️️
Н. Поульсен
65'
62'
Желтая карточка
Л. Виген
ГОЛ с пенальти! 1:1!
P. Olsen
38'
35'
Вторая желтая
М. Френдруп
24'
Желтая карточка
М. Френдруп
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
18'
18'
Замена
Т. Беркеейет
️️️️
Х. Херманнссон
Пенальти не реализован!
К. Хойер
11'
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Уре
Пас отдал
С. Хедлунд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
25
Камил Грабара
ВР
4
Кевин Дикс
ЦЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
6
Николай Поульсен
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
25
Мортен Френдруп
ЦП
14
Кевин Менса
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
17
Микаэль Уре
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Орхус
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
10
Резан Корлу
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
4-4-2
25
Грабара
4
Дикс
18
20
Хауснер
5
Хойер
6
Поульсен
11
Линкс
10
Блуме
33
23
Торстейнссон
38
4-4-2
1
Швабе
5
Брус
2
Максе
6
Херманнссон
24
Ростед
14
Менса
5
Радошевич
13
Виген
25
Френдруп
15
Хедлунд
17
Уре
6
Поульсен
22
22
6
Поульсен
11
Линкс
11
Гренбек
11
Гренбек
11
Линкс
38
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
38
6
Херманнссон
8
Беркеейет
8
Беркеейет
6
Херманнссон
15
Хедлунд
20
Слимане
20
Слимане
15
Хедлунд
13
Виген
10
Корлу
10
Корлу
13
Виген
17
Уре
20
Павлович
20
Павлович
17
Уре
Остались в запасе
Орхус
Брондбю
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
24
Zach Duncan
ЦП
1
William Eskelinen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
1
Мадс Хермансен
ВР
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
24
Zach Duncan
ЦП
1
William Eskelinen
ЦФ
Остались в запасе
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
1
Мадс Хермансен
ВР
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Орхус - Брондбю
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
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