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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Мидтьюлланд
Нордшелланд - Мидтьюлланд: обзор матча 26 апреля 2021
Нордшелланд
26.04.2021, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, группа A, 5 тур
3 : 2
Завершен
Мидтьюлланд
29'
Ф. Ониика (АГ)
66'
К. Сулемана (П)
45'
С. Каба
55'
П. Систо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нордшелланд - Мидтьюлланд
Замена
И. Месик
️️️️
А. Нагало
90'
Замена
И. Садик
️️️️
К. Сулемана
90'
Желтая карточка
К. Сулемана
89'
Желтая карточка
О. Вилладсен
84'
Пенальти не реализован!
К. Сулемана
84'
83'
Желтая карточка
Й. Лоссль
81'
Замена
Н. Мадсен
️️️️
М. Андерсон
81'
Замена
А. Мабиль
️️️️
П. Систо
Желтая карточка
М. Тюхосен
80'
Желтая карточка
М. Фрезе
74'
73'
Желтая карточка
А. Шольц
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Сулемана
66'
66'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
А. Дрейер
66'
Замена
Ж. Брумадо
️️️️
С. Каба
Замена
В. Йенсен
️️️️
О. Антман
66'
Замена
М. Фрезе
️️️️
Д. Свенссон
62'
55'
ГОЛ! 1:2!
П. Систо
Пас отдал
М. Андерсон
45'
ГОЛ! 1:1!
С. Каба
Пас отдал
Й. Каюсте
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Ониика
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
11
Оливер Антман
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
77
Пионе Систо
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Нордшелланд
72
Martin Vantruba
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
55
Виктор Йенсен
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
11
Ибрахим Садик
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
11
Авер Мабиль
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Виндаль
39
Нагало
5
17
Тюхосен
24
Свенссон
2
Вилладсен
11
Антман
33
Кристенсен
8
Андерсен
21
Шельдеруп
7
Сулемана
4-1-3-1-1
1
Лоссль
24
Шольц
28
Святченко
2
Андерссон
29
Паулиньо
2
Каюсте
77
Систо
23
Андерсон
16
Ониика
10
Дрейер
9
Каба
11
Антман
55
Йенсен
55
Йенсен
11
Антман
24
Свенссон
3
Фрезе
3
Фрезе
24
Свенссон
39
Нагало
18
Месик
18
Месик
39
Нагало
7
Сулемана
11
Садик
11
Садик
7
Сулемана
77
Систо
11
Мабиль
11
Мабиль
77
Систо
23
Андерсон
24
Мадсен
24
Мадсен
23
Андерсон
10
Дрейер
11
Исаксен
11
Исаксен
10
Дрейер
9
Каба
74
Брумадо
74
Брумадо
9
Каба
Остались в запасе
Нордшелланд
Мидтьюлланд
7
Симон Адингра
ЛВ
72
Martin Vantruba
ВР
42
Точи Чуквуани
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
1
Йеспер Хансен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
7
Симон Адингра
ЛВ
72
Martin Vantruba
ВР
42
Точи Чуквуани
ЦП
Остались в запасе
1
Йеспер Хансен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Нордшелланд - Мидтьюлланд
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
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