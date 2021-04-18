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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Орхус
Брондбю - Орхус: обзор матча 18 апреля 2021
Брондбю
18.04.2021, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, группа A, 3 тур
2 : 2
Завершен
Орхус
31'
А. Максе (П)
71'
Й. Линдстрем
16'
К. Дикс
45'
А. Гренбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Орхус
Вторая желтая
Т. Беркеейет
90'
+2
Желтая карточка
Т. Беркеейет
90'
+2
Желтая карточка
К. Менса
89'
88'
Замена
A. Gersbach
️️️️
А. Гренбек
Замена
Т. Беркеейет
️️️️
М. Френдруп
82'
Замена
С. Хедлунд
️️️️
М. Уре
75'
72'
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
П. Мортенсен
ГОЛ! 2:2!
Й. Линдстрем
Пас отдал
А. Слимане
71'
Желтая карточка
Э. Юнг
67'
Замена
А. Слимане
️️️️
Й. Радошевич
62'
Замена
К. Менса
️️️️
П. Бьюр
61'
57'
Замена
Д. Линкс
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
56'
Замена
Н. Поульсен
️️️️
P. Olsen
45'
ГОЛ! 1:2!
А. Гренбек
Пас отдал
К. Хойер
31'
Желтая карточка
С. Хауснер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Максе
31'
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Дикс
Пас отдал
П. Мортенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
17
Микаэль Уре
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Орхус
25
Камил Грабара
ВР
25
Бубакар Санне
ЦЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
33
Patrick Olsen
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
14
Кевин Менса
ЦП
10
Резан Корлу
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Орхус
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
3
Alex Gersbach
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
4-3-1-2
1
Швабе
5
Юнг
24
Ростед
2
Максе
5
Брус
5
Радошевич
21
Бьюр
25
Френдруп
35
Линдстрем
20
Павлович
17
Уре
3-2-3-2
25
Грабара
4
Дикс
20
Хауснер
3
Мунксгор
25
Санне
5
Хойер
33
10
Блуме
11
Гренбек
23
Торстейнссон
9
Мортенсен
25
Френдруп
8
Беркеейет
8
Беркеейет
25
Френдруп
5
Радошевич
20
Слимане
20
Слимане
5
Радошевич
21
Бьюр
14
Менса
14
Менса
21
Бьюр
17
Уре
15
Хедлунд
15
Хедлунд
17
Уре
11
Гренбек
3
3
11
Гренбек
9
Мортенсен
38
38
9
Мортенсен
23
Торстейнссон
11
Линкс
11
Линкс
23
Торстейнссон
33
6
Поульсен
6
Поульсен
33
Остались в запасе
Брондбю
Орхус
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
10
Резан Корлу
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
26
Милан Евтович
ЦФ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
1
William Eskelinen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
10
Резан Корлу
ЦФ
Остались в запасе
26
Милан Евтович
ЦФ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
1
William Eskelinen
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Брондбю - Орхус
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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