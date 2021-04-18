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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Нордшелланд
Копенгаген - Нордшелланд: обзор матча 18 апреля 2021
Копенгаген
18.04.2021, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, группа A, 3 тур
2 : 2
Завершен
Нордшелланд
10'
Л. Лерагер
60'
П. Анкерсен
45'
К. Сулемана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Нордшелланд
88'
Замена
E. Nnamani
️️️️
А. Шельдеруп
Замена
М. Кауфманн
️️️️
Й. Винд
84'
81'
Замена
И. Садик
️️️️
Д. Свенссон
80'
Замена
О. Антман
️️️️
U. Jenssen
77'
Желтая карточка
К. Сулемана
Желтая карточка
П. Анкерсен
74'
Замена
К. Бартолец
️️️️
М. Дарами
63'
ГОЛ! 2:1!
П. Анкерсен
Пас отдал
Й. Винд
60'
59'
Желтая карточка
М. Тюхосен
51'
Желтая карточка
М. Андерсен
Замена
Р. Фалк-Йенсен
️️️️
В. Фишер
46'
45'
ГОЛ! 1:1!
К. Сулемана
Желтая карточка
Л. Лерагер
24'
Замена
Занка
️️️️
К. Вильчек
21'
Красная карточка
Н. Бойлесен
18'
ГОЛ! 1:0!
Л. Лерагер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
55
Виктор Йенсен
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
16
Пеп Бьель
АП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
7
Мустафа Бунду
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Нордшелланд
72
Martin Vantruba
ВР
39
Адамо Нагало
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
11
Оливер Антман
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
70
Emeka Nnamani
ЦФ
11
Ибрахим Садик
ЦФ
4-2-1-3
1
Грютебуст
34
Кристиансен
20
Бойлесен
25
Нельссон
2
Анкерсен
21
Лерагер
6
Стаге
9
Дарами
10
Вильчек
7
Фишер
19
Винд
3-2-3-2
1
Виндаль
18
Месик
5
17
Тюхосен
2
Вилладсен
24
Свенссон
55
Йенсен
33
Кристенсен
8
Андерсен
7
Сулемана
21
Шельдеруп
10
Вильчек
25
Занка
25
Занка
10
Вильчек
9
Дарами
2
Бартолец
2
Бартолец
9
Дарами
7
Фишер
8
Фалк-Йенсен
8
Фалк-Йенсен
7
Фишер
19
Винд
29
Кауфманн
29
Кауфманн
19
Винд
21
Шельдеруп
70
70
21
Шельдеруп
5
11
Антман
11
Антман
5
24
Свенссон
11
Садик
11
Садик
24
Свенссон
Остались в запасе
Копенгаген
Нордшелланд
16
Пеп Бьель
АП
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
7
Мустафа Бунду
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
39
Адамо Нагало
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
72
Martin Vantruba
ВР
42
Точи Чуквуани
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
16
Пеп Бьель
АП
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
7
Мустафа Бунду
ЦФ
Остались в запасе
39
Адамо Нагало
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
72
Martin Vantruba
ВР
42
Точи Чуквуани
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Копенгаген - Нордшелланд
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
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