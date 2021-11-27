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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Гремио
Баия - Гремио: обзор матча 27 ноября 2021
Баия
27.11.2021, суббота, 01:00
Бразилия. Серия А, 36 тур
3 : 1
Завершен
Гремио
13'
M. Bahia
18'
R. N. Oliveira
85'
Даниэл
62'
Т. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Гремио
Замена
Раниэле
️️️️
R. N. Oliveira
88'
Замена
Э. Фернандо
️️️️
P. de Lucca
88'
ГОЛ! 3:1!
Даниэл
Пас отдал
H. Rodallega
85'
Замена
Даниэл
️️️️
R.
78'
Замена
H. Rodallega
️️️️
Жилберто
78'
73'
Желтая карточка
В. Каннеман
73'
Замена
D. Souza
️️️️
В. Каннеман
73'
Замена
J. Pyerre
️️️️
М. Вилласанти
Желтая карточка
L. Mugni
70'
Замена
Роналдо
️️️️
Росси
69'
62'
ГОЛ! 2:1!
Т. Сантос
Пас отдал
Рафинья
47'
Желтая карточка
Б. Кортес
46'
Замена
Д. Коста
️️️️
Алиссон
46'
Замена
Рафинья
️️️️
Вандерсон
Желтая карточка
Н. Параиба
45'
+1
36'
Желтая карточка
Вандерсон
Желтая карточка
R.
32'
23'
Замена
Х. Кампас
️️️️
В. Бобсин
ГОЛ! 2:0!
R. N. Oliveira
18'
ГОЛ! 1:0!
M. Bahia
Пас отдал
R. N. Oliveira
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
1
Danilo Fernandes
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
31
Росси
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
21
R. N. Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
25
Алиссон
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
21
Тиаго Сантос
ЦП
8
Виктор Бобсин
ЦФ
11
Феррейра
ЦФ
93
Мигель Борха
ЦФ
4
Вальтер Каннеман
ЦФ
2
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Баия
14
Раниэле
ЦЗ
8
Luizao
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
7
Роналдо
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
9
Marcelo Ryan
ЦФ
0
Maycon
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
Гремио
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
49
Sarará
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
31
Адриэл
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
4
Руан
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
5
31
Росси
21
9
Жилберто
10
26
2-3-5
12
Чапеко
3
33
Кортес
25
Алиссон
20
Вилласанти
21
Сантос
8
Бобсин
2
Вандерсон
4
Каннеман
93
Борха
11
Феррейра
21
14
Раниэле
14
Раниэле
21
31
Росси
7
Роналдо
7
Роналдо
31
Росси
5
35
Фернандо
35
Фернандо
5
10
94
Даниэл
94
Даниэл
10
9
Жилберто
11
11
9
Жилберто
2
Вандерсон
13
Рафинья
13
Рафинья
2
Вандерсон
8
Бобсин
8
Кампас
8
Кампас
8
Бобсин
25
Алиссон
11
Коста
11
Коста
25
Алиссон
4
Каннеман
7
7
4
Каннеман
20
Вилласанти
21
21
20
Вилласанти
Остались в запасе
Баия
Гремио
8
Luizao
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
9
Marcelo Ryan
ЦФ
0
Maycon
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
31
Адриэл
ЦФ
4
Руан
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
8
Luizao
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
9
Marcelo Ryan
ЦФ
0
Maycon
ЦФ
Остались в запасе
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
31
Адриэл
ЦФ
4
Руан
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Баия - Гремио
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
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Баия
Гремио
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
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