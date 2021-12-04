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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Фламенго
Спорт Ресифи - Фламенго: обзор матча 04 декабря 2021
Спорт Ресифи
04.12.2021, суббота, 02:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
1 : 1
Завершен
Фламенго
51'
G.
40'
Микаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Фламенго
90'
+5
Желтая карточка
Б. Виана
Замена
S. TrÃ©llez
️️️️
G.
88'
Замена
Хайнер
️️️️
E.
88'
86'
Желтая карточка
Педро
84'
Замена
Б. Виана
️️️️
Т. Майя
Замена
R. Henrique
️️️️
E. Felipe
83'
76'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Диего
75'
Замена
Рамон
️️️️
Рене
72'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Витиньо
71'
Замена
Родиней
️️️️
Матеузиньо
Желтая карточка
П. Мосселин
67'
Замена
П. Мосселин
️️️️
H.
67'
Желтая карточка
H.
58'
ГОЛ! 1:1!
G.
51'
40'
ГОЛ! 0:1!
Микаэл
Пас отдал
Педро
11'
Желтая карточка
Рене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
6
Сандер
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
6
Рене
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
27
Бруно Энрике
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Диего
АП
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Спорт Ресифи
92
Carlos Eduardo
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
4
Чико
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
Фламенго
12
Габриэль Батиста
ВР
13
Рамон
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
17
Лазаро
ЛВ
32
Тиаго Фернандес
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
48
Ryan Luka
ЦФ
23
Сезар
ЦФ
5
39
87
Микаэл
97
15
77
4-1-3-2
1
Соуза
2
Матеузиньо
30
Кайо
4
Луис
6
Рене
29
Майя
30
Микаэл
10
Диего
27
Энрике
9
Педро
11
Витиньо
2
2
Хайнер
2
Хайнер
2
97
5
5
97
15
94
Мосселин
94
Мосселин
15
39
22
22
39
11
Витиньо
29
Кенеди
29
Кенеди
11
Витиньо
6
Рене
13
Рамон
13
Рамон
6
Рене
29
Майя
2
Виана
2
Виана
29
Майя
2
Матеузиньо
23
Родиней
23
Родиней
2
Матеузиньо
10
Диего
35
Гомес
35
Гомес
10
Диего
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Фламенго
92
Carlos Eduardo
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
4
Чико
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
17
Лазаро
ЛВ
12
Габриэль Батиста
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
32
Тиаго Фернандес
ЛВ
48
Ryan Luka
ЦФ
23
Сезар
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
92
Carlos Eduardo
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
4
Чико
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
Остались в запасе
17
Лазаро
ЛВ
12
Габриэль Батиста
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
32
Тиаго Фернандес
ЛВ
48
Ryan Luka
ЦФ
23
Сезар
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Спорт Ресифи - Фламенго
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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