Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Спорт Ресифи
Брагантино - Спорт Ресифи: обзор матча 29 октября 2021
Брагантино
29.10.2021, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 34 тур
3 : 0
Завершен
Спорт Ресифи
3'
Итало
50'
Чико (АГ)
87'
Т. Куэльо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Спорт Ресифи
Замена
Бруниньо
️️️️
Т. Куэльо
88'
Замена
Э. Мартинес
️️️️
Рамирес
88'
ГОЛ! 3:0!
Т. Куэльо
Пас отдал
Артур
87'
Желтая карточка
Ф. Бруно
86'
86'
Замена
Хайнер
️️️️
E.
Желтая карточка
E.
83'
82'
Желтая карточка
H.
79'
Желтая карточка
Микаэл
Желтая карточка
Артур
76'
63'
Замена
П. Мосселин
️️️️
Л. Джуба
63'
Замена
H.
️️️️
R. Henrique
58'
Желтая карточка
E.
56'
Желтая карточка
G.
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Чико
50'
48'
Желтая карточка
Сандер
Замена
Алеррандро
️️️️
G. Novaes
46'
34'
Желтая карточка
R. Henrique
ГОЛ! 1:0!
Итало
Пас отдал
G. Novaes
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
13
Адерлан
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
37
Артур
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
15
Итало
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Спорт Ресифи
28
Зе Велисон
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
4
Чико
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
6
Сандер
ЦФ
1
Маилсон
ЦФ
Брагантино
42
Gonzalo
ЦП
43
Luciano
ЦП
19
Бруниньо
ЦП
32
Эмилиано Мартинес
ЦП
26
Веверсон
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
4
Натан
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
Спорт Ресифи
92
Carlos Eduardo
ЦФ
31
Pedrão
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
59
Flávio Eugênio Rodrigues de Souza
ЦФ
2-1-5
15
Бруно
3
Ортис
7
Рамирес
28
Куэльо
1
Клейтон
15
Итало
39
25
Силва
5
4
Чико
1
Маилсон
6
Сандер
2
15
28
Куэльо
19
Бруниньо
19
Бруниньо
28
Куэльо
7
Рамирес
32
Мартинес
32
Мартинес
7
Рамирес
39
9
Алеррандро
9
Алеррандро
39
2
2
Хайнер
2
Хайнер
2
5
15
15
5
46
Джуба
94
Мосселин
94
Мосселин
46
Джуба
Остались в запасе
Брагантино
Спорт Ресифи
42
Gonzalo
ЦП
43
Luciano
ЦП
26
Веверсон
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
4
Натан
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
92
Carlos Eduardo
ЦФ
31
Pedrão
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
59
Flávio Eugênio Rodrigues de Souza
ЦФ
Остались в запасе
42
Gonzalo
ЦП
43
Luciano
ЦП
26
Веверсон
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
4
Натан
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
Остались в запасе
92
Carlos Eduardo
ЦФ
31
Pedrão
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
59
Flávio Eugênio Rodrigues de Souza
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Брагантино - Спорт Ресифи
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
Новости команд
Все
Брагантино
Спорт Ресифи
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
«Зенит» и ЦСКА поборются за 18-летнего таланта из Бразилии
13 мая
6
«Балтика» объявила о переходе бразильского нападающего
18 февраля
4
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
Названы имена двух новичков «Балтики»
15 февраля
1
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+