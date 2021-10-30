Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Сантос
Атлетико Паранаэнсе - Сантос: обзор матча 30 октября 2021
Атлетико Паранаэнсе
30.10.2021, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
0 : 1
Завершен
Сантос
48'
Мадсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Сантос
86'
Желтая карточка
В. Балиэйро
85'
Замена
P.
️️️️
М. Гильерме
Замена
Биссоли
️️️️
П. Роша
82'
77'
Замена
К. Санчес
️️️️
Ф. Джонатан
Замена
Л. Читтадини
️️️️
Эрик
77'
Замена
Келлвен
️️️️
Марсиньо
76'
71'
Замена
Мораес
️️️️
А. Габриэль
71'
Замена
R.
️️️️
D. Tardelli
Желтая карточка
З. Ивалдо
68'
67'
Желтая карточка
Ж. Пауло
Замена
Никао
️️️️
Н. Эрнандес
59'
48'
ГОЛ! 0:1!
Мадсон
Пас отдал
М. Гильерме
46'
Замена
В. Леонардо
️️️️
Э. Веласкес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
44
Тиаго Хелено
ЦФ
2
Марсиньо
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
18
Кристиан
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
80
Давид Теранс
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Сантос
34
Жоао Пауло
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
2
Эмилиано Веласкес
ЦФ
22
Мадсон
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
22
Лукас Брага
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
9
Diego Tardelli
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Атлетико Паранаэнсе
3
Лукас Фассон
ЦЗ
13
Педро Энрике
ЦЗ
7
Jader
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
24
Бенто
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
5
Педро Энрике
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
18
Лео Читтадини
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
11
Никао
ЦФ
Сантос
36
Матиас Лакава
ЦП
13
Жандрей
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
2
Derick
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
1-1-5
23
Сантос
22
Эрнандес
32
Роша
18
Кристиан
16
Абнер
80
Теранс
79
Кайзер
14
Эрик
5
6
Джонатан
95
Гильерме
9
20
Габриэль
22
Брага
32
Роша
7
Биссоли
7
Биссоли
32
Роша
2
Марсиньо
12
Келлвен
12
Келлвен
2
Марсиньо
14
Эрик
18
Читтадини
18
Читтадини
14
Эрик
22
Эрнандес
11
Никао
11
Никао
22
Эрнандес
9
21
21
9
95
Гильерме
31
31
95
Гильерме
2
Веласкес
3
Леонардо
3
Леонардо
2
Веласкес
20
Габриэль
20
Мораес
20
Мораес
20
Габриэль
6
Джонатан
7
Санчес
7
Санчес
6
Джонатан
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Сантос
3
Лукас Фассон
ЦЗ
13
Педро Энрике
ЦЗ
7
Jader
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
24
Бенто
ЦФ
5
Педро Энрике
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
36
Матиас Лакава
ЦП
13
Жандрей
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
2
Derick
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
3
Лукас Фассон
ЦЗ
13
Педро Энрике
ЦЗ
7
Jader
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
24
Бенто
ЦФ
5
Педро Энрике
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
Остались в запасе
36
Матиас Лакава
ЦП
13
Жандрей
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
2
Derick
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Сантос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
Новости команд
Все
Атлетико Паранаэнсе
Сантос
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
Вчера, 20:49
5
В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
Вчера, 16:29
17
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Паранаэнсе» и «Ремо» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
18 ноября
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
Вчера, 20:49
5
В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
Вчера, 16:29
17
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Паранаэнсе» и «Ремо» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Атлетико Паранаэнсе» – «Палмейрас»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Отцу Неймара дали неожиданную должность в «Сантосе»
7 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+